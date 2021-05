Eurovision 2021: Ξεκινάει η διαδικασία της βαθμολογίας

Η αγωνία κορυφώνεται στο Ahoy Arena του Ρότερνταμ, όπου ολοκληρώθηκαν οι παρουσιάσεις των 26 εκπροσώπων στη σκηνή του 65ου μουσικού διαγωνισμού της Eurovision και ξεκινάει η βαθμολογία των τραγουδιών. Υπενθυμίζουμε πως το τελικό αποτέλεσμα προκύπτει τόσο από τη ψηφοφορία του κοινού όσο και από τις βαθμολογίες των επιτροπών, οι οποίες έχουν ήδη καταβληθεί κατά τη διάρκεια της επίσημης πρόβας.

Αξίζει να σημειωθεί πως το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής, στον τελικό της Eurovision, θα ανακοινώσει ο 10χρονος Μανώλης Γκίνης, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη σειρά της ΕΡΤ1 «Τα καλύτερά μας χρόνια» στον ρόλο του Άγγελου. Ο Μανώλης θα ανακοινώσει σε όλη την Ευρώπη τον υψηλότερο βαθμό της Ελλάδας και θα γίνει ο νεότερος spokesperson στην 65χρονη ιστορία του Διαγωνισμού.



Στο μεταξύ οι διοργανωτές του εφετινού διαγωνισμού έχουν ετοιμάσει μία θεαματική δράση, ένα πάρτι που θα λάβει χώρα σε ταράτσες του Ρότερνταμ με τη συμμετοχή νικητών προηγούμενων χρόνων. Το πάρτι ανακοινώθηκε στο τέλος του Β' Ημιτελικού με την εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου πάνω σε μία ταράτσα.



Έτσι η Έλενα Παπαρίζου και άλλοι πέντε νικητές της Eurovision, θα είναι οι πρωταγωνιστές του «Rock The Roof». Οι καλλιτέχνες θα ερμηνεύσουν τα νικητήρια τραγούδια τους πάνω σε τρεις ειδικά διαμορφωμένες ταράτσες του Ρότερνταμ.



Εκτός από την Έλενα Παπαρίζου, που θα τραγουδήσει το «My Number One» (Ελλάδα 2005), οι υπόλοιποι guest stars της βραδιάς είναι οι: Lenny Kuhr (Ολλανδία 1969), Teach-In (Ολλανδία 1975), Sandra Kim (Βέλγιο 1986), Lordi (Φινλανδία 2006) και Måns Zelmerlöw (Σουηδία 2015).



Ας θυμηθούμε για άλλη μια φορά τόσο την εμφάνιση της Κύπρου με την Έλενα Τσαγκρινού, η οποία εμφανίστηκε 1η στη σκηνή με τραγούδι «El Diablo», όσο και την εκπρόσωπο της Ελλάδας, Stefania, η οποία ανέβηκε στη σκηνή 10η και ερμήνευσε το «Last Dance» των Δημήτρη Κοντόπουλου, Arcade και Sharon Vaughn.

That was Stefania from Greece with some amazing green screen magic which has never been seen on the #Eurovision stage before! 🤩 #OpenUp #Greece pic.twitter.com/RZvYVfBFAU