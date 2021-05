Eurovision 2021: Προκρίθηκε στον τελικό η Κύπρος με την Έλενα Τσαγκρινού

Η Έλενα Τσαγκρινού και το «El Diablo» ανακοινώθηκαν μεταξύ των δέκα χωρών που πήραν απόψε το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision 2021.

Η Κύπρος εμφανίστηκε ακριβώς στο μέσο, μεταξύ των 16 χωρών που διαγωνίστηκαν στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2021 το βράδυ της Τρίτης. Η Έλενα Τσαγκρινού έκλεψε τις εντυπώσεις με την εντυπωσιακή εμφάνιση της.

Το τραγούδι «El Diablo», γραμμένο στα αγγλικά και τα ισπανικά, υπογράφουν οι: Thomas Stengaard, Jimmy «Joker» Thornfeldt, Laurell Barker και Oxa.

So basically Elena fell in love with the devil and...well, we'll let her tell the story. 😈 #Eurovision #CYP 🇨🇾 pic.twitter.com/JfKz6HUNUp