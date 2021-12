Eurovision 2022: H Αμάντα Γεωργιάδη θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

Η 24χρονη Αμάντα Γεωργιάδη θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 66ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενηθεί τον Μάιο του 2022 στο Τορίνο της Ιταλίας.

Η επιλογή έγινε από επταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΡΤ, η οποία άκουσε τα 40 τραγούδια που κατατέθηκαν από 26 καλλιτέχνες και δύο γκρουπ και κατέληξε στις πέντε καλύτερες υποψηφιότητες με ερμηνευτές τους Amanda Georgiadi, Good Job Nicky, Joanna Drigo, Ilias Kozas και Lou is.

Τις προηγούμενες μέρες, ύστερα από πρόσκληση της ΕΡΤ, η Επιτροπή υποδέχτηκε στο Ραδιομέγαρο, σε χωριστές συναντήσεις, τους πέντε ερμηνευτές και τις ομάδες τους, οι οποίοι παρουσίασαν τα κόνσεπτ των προτάσεών τους (σκηνική παρουσία, βίντεο κλιπ κλπ) και κατέληξε στην απόφαση την ΕΡΤ να εκπροσωπήσει στο φετινό διαγωνισμό η Αμάντα Γεωργιάδη, αναφέρει ανακοίνωση της ΕΡΤ.

«Η Αμάντα (Γεωργιάδη) Tenfjord θα εκπροσωπήσει την #Ελλάδα στη #EUROVISION στο Τορίνο!» σημειώνεται σε tweet στον λογαριασμό EurovisionERT.

Η Αμάντα είναι Ελληνίδα της ομογένειας με αξιοσημείωτη πορεία ήδη στη μουσική και την τηλεόραση με πολλές διακρίσεις κυρίως στις σκανδιναβικές χώρες, ενώ έχει συνθέσει η ίδια το τραγούδι που θα διαγωνισθεί για την Ελλάδα.

Η Αμάντα Γεωργιάδη ή Amanda Tenfjord έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής της στα Ιωάννινα. Όταν ήταν τριών ετών, η οικογένειά της μετανάστευσε στην μικρή πόλη Tenfjord της Νορβηγίας που της «έδωσε» και το καλλιτεχνικό της επίθετο. Εκεί σε ηλικία πέντε ετών η Αμάντα ξεκίνησε μαθήματα πιάνου και ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με την μουσική, γράφοντας στην εφηβεία τα πρώτα της τραγούδια. Στα 18 της μπήκε στην ιατρική σχολή, χωρίς να εγκαταλείπει και την αγάπη της για τη μουσική παίρνοντας μέρος σε πολλά φεστιβάλ.

Ο πρώτος της EP δίσκος με τίτλο "First impression" και το καλλιτεχνικό όνομα Amanda Tenfjord απέσπασε εξαιρετικές κριτικές. Το δεύτερο EP της περιέλαβε το τραγούδι "Then I fell in love", το οποίο έγινε μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία παραμένοντας για περισσότερες από 20 εβδομάδες στο επίσημο top 10 radio chart της Νορβηγίας. Το 2020 το τραγούδι της "Troubled Water" συμπεριλήφθηκε στην τηλεοπτική σειρά "Spinning out" του Netflix.

Η ΕΡΤ θα παρουσιάσει το τραγούδι και το video clip της Αμάντας μετά την έλευση της νέας χρονιάς.