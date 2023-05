Eurovision 2023: Αποκλείστηκε η Ελλάδα, στον τελικό η Κύπρος - Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν

Χωρίς τη συμμετοχή της Ελλάδας θα διεξαχθεί ο τελικός της 67ης Eurovision, το Σάββατο 13 Μαΐου, καθώς ο Βίκτωρας Βερνίκος και το «What They Say» δεν κατάφεραν να πάρουν το «εισιτήριο» για τη μεγάλη βραδιά της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στην M&S Bank Arena του Λίβερπουλ.

Από την άλλη, η Κύπρος με τον Andrew Lambrou και το «Break a Broken Heart», προκρίθηκαν στον τελικό.

Victor = the coolest kid in Eurovision. That's what we say 🇬🇷 #Eurovision pic.twitter.com/9NdA2LHbOz