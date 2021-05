Eurovision 2021: Αρνητικό το τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών για τον Νταμιάνο των Maneskin

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, το τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών στο οποίο υποβλήθηκε ο frontman των Maneskin, Νταμιάνο, είναι αρνητικό.

«Η EBU θεωρεί ότι το θέμα έχει λήξει», γράφει στον ιστότοπό της η εφημερίδα La Repubblica.

Το ζήτημα προέκυψε από μια εικόνα που έδειχνε τον τραγουδιστή των νικητών της φετινής Eurovision να κάνει κάτι ύποπτο, με αποτέλεσμα να κατηγορηθεί ότι έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών, κάτι που φυσικά ο ίδιος αρνήθηκε.

No drugs were used by Italian winners Måneskin in the Green Room.



