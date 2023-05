Eurovision, η αποτυχία Βερνίκου, τα εξώδικα και η ΕΡΤ

Στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2023 στο Λίβερπουλ, η ελληνική συμμετοχή απέσπασε ένα από τα πιο θερμά χειροκροτήματα από το κοινό του M&S Arena ανάμεσα στους 16 υποψήφιους, ωστόσο το «What They Say» δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά που ήθελαν τον Βίκτωρα Βερνίκο να μένει εκτός.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΡΤ για τον αποκλεισμό της Ελλάδας από την Eurovision ανέφερε μεταξύ άλλων: «Παρότι η ελληνική συμμετοχή δεν θα διαγωνιστεί στον Μεγάλο Τελικό, η προσπάθεια του Βίκτωρα αξίζει το χειροκρότημα όλων μας, χωρίς να ξεχνάμε καθόλου το νόημα του συγκεκριμένου τραγουδιού, μέσα από το οποίο ο 16χρονος Βίκτωρ μάς καλεί να «ακούμε» και να μοιραζόμαστε τα συναισθήματά μας, διεκδικώντας ένα καλύτερο αύριο.

To μουσικό ταξίδι του Βίκτωρα μόλις ξεκίνησε με τον πιο συναρπαστικό τρόπο μέσα από έναν διεθνή διαγωνισμό και όπως πρόσφατα δήλωσε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «κάθε δυσκολία είναι ένα σκαλοπάτι για την επιτυχία».

Ο 16χρονος καλλιτέχνης, ο οποίος είναι ανιψιός της Μαρίνας Βερνίκου, της γνωστής φωτογράφου και συζύγου του Μίλτου Καμπουρίδη, και εγγονός του εφοπλιστή Βύρωνα Βερνίκου, είχε γράψει μόνος του το τραγούδι για την Eurovision 2023, με τίτλο «What They Say». Είναι ένα τραγούδι που έγραψε έπειτα από μια δύσκολη περίοδο στη ζωή του, και ως εκ τούτου σημαίνει πολλά για εκείνον. «Το τραγούδι μου είναι ένα τραγούδι για μια πολύ αληθινή εμπειρία που βίωσα. Μια εμπειρία για την οποία πάντοτε ήθελα να γράψω» είχε πει ο Victor σε συνέντευξη του.

Τη σκηνική παρουσία είχε επιμεληθεί ο διευθυντής Μπαλέτου της Λυρικής Σκηνής Κωνσταντίνος Ρήγος και την ενδυματολογική επιμέλεια του ο Γιώργος Σεγρεδάκης. Ακόμη ο Victor Vernicos, ανήκει στο roster της Panik Records του Πάρη Κασιδόκωστα.

Ωστόσο η ευθύνη για τη μη πρόκριση στον μεγάλο τελικό δεν αφορά μόνο τον Βίκτωρα Βερνίκο αλλά και όλους όσοι από την ΕΡΤ είχαν φέτος την ευθύνη για την επιλογή και τη στήριξη της ελληνικής αποστολής. Η κριτική είναι ήδη έντονη και αφορά πολλά και διαφορετικά σημεία της συμμετοχής μας.

Αξίζει να αναφερθεί πως η επιλογή της φετινής συμμετοχής μας στη Eurovision προέκυψε για πρώτη φορά με τη συμμετοχή κοινού και επιτροπής, όπως ακριβώς φέτος θα επιλέγει άλλωστε και ο νικητής της Eurovision με βάση τους νέους κανονισμούς ψηφοφορίας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού. Το «What They Say» ήταν το μόνο τραγούδι από τα πέντε υποψήφια το οποίο τόσο η επιτροπή της ΕΡΤ όσο και το κοινό ψήφισαν και οι δύο στη δεύτερη θέση και έτσι, κατά συνέπεια, του έδωσαν το «διαβατήριο» να ταξιδέψει στο Λίβερπουλ.

Το Πρωινό έφερε στο φως τα ποσά που ξόδεψε η ΕΡΤ για τη φετινή ελληνική συμμετοχή.

O αρχικός προϋπολογισμός για τη Eurovision 2023 ήταν 227.365 ευρώ.

Σύμφωνα με το Πρωινό, το παράβολο της συμμετοχής της ΕΡΤ κόστισε 184.014 ευρώ. 130.111 ευρώ έδωσε η ΕΡΤ στη δισκογραφική εταιρεία του Victor Vernicos για να προωθηθεί το τραγούδι.

Οι αμοιβές των δύο παρουσιαστριών, της Μαρίας Κοζάκου και της Τζένης Μελιτά ήταν 14.292 ευρώ και 31.174 ευρώ ήταν η αμοιβή της 10μελούς επιτροπής που πήγε στο Λίβερπουλ και ήταν υπάλληλοι της ΕΡΤ.

Και όπως ανέφερε το ρεπορτάζ της εκπομπής του ANT1 η Eurovision μας στοίχισε παραπάνω από 550.000 ευρώ.

Αντιδράσεις για τον αποκλεισμό της ελληνικής συμμετοχής

Την αντίδρασή του εξέφρασε ο Γιώργος Λιάγκας στο Πρωινό για τη φετινή επιλογή της ΕΡΤ να στείλει την συμμετοχή του Βίκτωρα Βερνίκου στην Eurovision 2023, αλλά και τη διαδικασία μέσω της οποίας εκπροσώπησε την χώρα μας ο νεαρός καλλιτέχνης.

«Θα έπρεπε να ξεκινήσουμε λίγο πιο καλά ρε παιδιά! Βάλτε κάτι επιτυχημένο! Δεν καταλαβαίνω γιατί να ταυτιζόμαστε με την αποτυχία. Τι επιλογές είναι αυτές; Έλεος. Μέχρι τις 12.45 μαζί θα είμαστε, δεν ξεκινήσαμε καλά και ελπίζω να το στρώσουμε στην πορεία

Καλώς ή κακώς έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια να ασχολούμαστε και να την αγαπάμε τη Eurovision. Και όχι αδίκως, είναι χαρά. Είναι το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός παγκοσμίως με πολύ μεγάλη τηλεθέαση και είναι ένα πολύ ωραίο προϊόν που δοκιμάζονται οι νέες τεχνολογίες. Ασχολούμαστε με τη Eurovision γιατί μας προσφέρει χαρά. Και όταν ξαφνικά μία ημέρα κάποιος ξυπνήσει και πει ότι δεν θα πάω να προσφέρω χαρά, αλλά θα πάω να αποκτήσω ποιοτικό άλλοθι και τελικά πετυχαίνει αυτό που είπαμε προχθές, να πάμε άπατοι» είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα, είναι αυτός που προβλέπει ότι θα πάει άπατο; Που δεν προβλέψαμε κάτι φοβερό, τι κάνει νιάου νιάου. Και δεν μιλάω για το παιδί, είναι ένα ταλαντούχο παιδί αλλά αυτοί που το επέλεξαν στην ΕΡΤ. Γίνανε όλα με διαφάνεια ή υπήρχαν και αδιαφανείς διαδικασίες; Και ξεφτιλιστήκαμε με το τραγούδι που δεν ήταν καλό. Δεν φταίει το παιδί. Λάθος επιλογή. Ήταν από τις λίγες φορές που μπήκαμε και μέσα, και θα το δείξουμε με στοιχεία. Η Eurovision σε πολλές περιπτώσεις παρήγαγε λεφτά για την Ελλάδα σε πιο ακριβές συμμετοχές. Ήταν από τις λίγες φορές που μπήκαμε και μέσα. Δαπανήσαμε λεφτά, αλλά αυτά που ήρθαν πίσω ήταν περισσότερα. Φέτος δαπανήσαμε λιγότερα λεφτά και πίσω ήρθαν αυτά» πρόσθεσε ο Γιώργος Λιάγκας.

Το χρονικό των αντιδράσεων και των εξωδίκων

Ο Βίκτωρ Βερνίκος «μονομάχησε» στην τελική φάση με το «Liar» της Μελίσσα Μαντζούκη και το «Shout out» των Μαρία Μαραγκού και Αντωνία Καούρη και κατάφερε να πάρει το μεγάλο εισιτήριο για το Λίβερπουλ.

Ο Ελληνο-Δανός τραγουδιστής Βίκτωρ Βερνίκος ανακοινώθηκε ως ο Έλληνας εκπρόσωπος για τον διαγωνισμό του 2023, μέσω του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ1 στις 30 Ιανουαρίου 2023. Η συμμετοχή του, "What They Say", ήταν αρχικά να κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου αλλά εν τέλει κυκλοφόρησε στις 12 Μαρτίου.

Επιλεγμένοι καλλιτέχνες και τραγούδια στον δεύτερο γύρο

Εξώδικο στην ΕΡΤ απέστειλε η υποψήφια στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2023, Μελίσσα Μαντζούκη.

Μέσω του δικηγόρου της, η τραγουδίστρια ζητά να πληροφορηθεί πώς ψήφισε κάθε μέλος της επιτροπής που εξέλεξε το τραγούδι σε κάθε φάση της διαδικασίας, ενώ επιθυμεί να λάβει επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών καταμέτρησης ψήφων, μεταξύ άλλων.

Ο δικηγόρος της Μαντζούκη θεωρεί ότι αδικήθηκε: «To Liar είχε έρθει πρώτο στην ψηφοφορία του κοινού με 693 βαθμούς, το κομμάτι του Βίκτωρα με 509 και το τρίτο κομμάτι με 341. Λογικά η αποχώρηση του τραγουδιού Shout Out έπρεπε να είχε επηρεάσει τη διαδικασία. Αλλά αυτό δεν έγινε. Δεν είναι κατανοητό πώς ένα τραγούδι που έχει αποσυρθεί έχει λάβει βαθμολογίες που ανακοινώνονται. Η Μελίσσα είναι ένα κορίτσι που πρόσφατα έχασε τον πατέρα της, υποβλήθηκε σε μία διαδικασία με τις καλύτερες των προθέσεων. Εννοείται ότι θα ερευνηθεί» είπε.

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν ο Τζώνη Καλημέρης, ο οποίος σχολίασε το γεγονός. «Δεν έχω ξαναδεί εξώδικο αλλά έχω υπάρξει πολλές φορές στην ΕΡΤ με εντάσεις και φασαρίες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το φάουλ που είδα εγώ είναι ότι επειδή ήταν τρεις οι συμμετοχές και η μία αποσύρθηκε, για κάποιο λόγο ψηφίστηκαν και οι τρεις (...). Πιστεύω ότι λίγο τους ξέφυγε» σχολίασε ο Τζώνη Καλημέρης που έχει διατελέσει διευθυντής της ΕΡΤ.

Από την πλευρά του ο συνήγορος της Μελίσσα Μαντζούκη, Χρήστος Ζωτιάδης, επισήμανε ότι «η διαδικασία κατάφωρα δεν τηρήθηκε», εξηγώντας ότι η εντολέας του έλαβε λιγότερους βαθμούς από το μίνιμουμ.

«Είναι νομικό εδώ το θέμα, πέρα από το ηθικό. Όταν δεσμεύομαι από μια διαδικασία και τονίζω τόσο εμφατικά ότι τηρήθηκε, τόσο για την επιτροπή κοινού, όσο και την επταμελή επιτροπή, όπως καταλαβαίνετε έχει κάποιες νομικές δεσμεύσεις», επισήμανε.

Η ΕΡΤ απέστειλε εξώδικο στη Μελίσσα Μαντζούκη

Σύμφωνα με την εκπομπή «Breakfast @Star», η ΕΡΤ απέστειλε ένα εξώδικο στη Μελίσσα Μαντζούκη, επισημαίνοντας πως για οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί με την συμμετοχή της χώρας μας στη Eurovision θα ευθύνεται εκείνη.

«Ας σημειωθεί δε εξάλλου ότι θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι σε περίπτωση που από οποιαδήποτε ενέργειά σας δημιουργηθεί ζήτημα σχετικά με την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού, δεδομένου αφ’ ενός μεν του υψηλού κόστους με το οποίο έχει επιβαρυνθεί η ΕΡΤ για τη συμμετοχή της στον εν λόγω διαγωνισμό, αφ’ ετέρου δε των στενών χρονικών ορίων που τάσσονται από τους κανονισμούς της EBU για την αποστολή μιας ολοκληρωμένης συμμετοχής της χώρας μας στον ανωτέρω διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένου και του video clip. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι επικυρωμένα αντίγραφα των οικείων πρακτικών είναι στη διάθεσή σας» αναφέρει η ΕΡΤ στο εξώδικό που έστειλε στην Μελίσσα Μαντζούκη.