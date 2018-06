Eva Kotanidi & the Apples στο Gazarte

Οι Eva Kotanidi & the Apples επιστρέφουν την Κυριακή 1 Ιουλίου και δίνουν την υπόσχεση για ένα πακέτο απόδρασης από την καθημερινότητα. Το σημείο συνάντησης; Το Roof Stage του Gazarte με ελεύθερη είσοδο!



Eva Kotanidi & the Apples. Όταν οι Pink Martini συναντούν την Brigite Bardot και την Carmen Miranda!



Δέκα χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση στις αθηναϊκές μουσικές σκηνές, έρχονται για ένα επετειακό live στη δροσερή ταράτσα του Gazarte με την υπέρχοχη θέα της πόλης και τα απολαυστικά cocktails. Ένα «Αnniversaire» με όλα τα τραγούδια που αγάπησαν τόσο οι ίδιοι όσο και το κοινό τους, νέες διασκευές αλλά και πρωτότυπα τραγούδια από το πρώτο LP της Εύας Κοτανίδη με τίτλο «Théâtrale» (2018, Music Art Lab) από το οποίο ήδη έχει ξεχωρίσει το «Habanera».



Swing, multi μουσικές ιδέες με ρυθμούς jazz, διασκευές big band, νότες από cabaret και latin καθώς και ηλεκτρονικοί ήχοι απογειώνονται μ' ένα blend γαλλικής κυρίως, αλλά και ελληνικής, πορτογαλικής, ισπανικής και αγγλο-αμερικάνικης γεύσης. Σαν ένα πείραμα ευζωίας που καταλήγει κάθε νύχτα σε μια διαφορετική γιορτή.



Τραγούδια που έχουν επιλεγεί από διάφορες γωνιές του πλανήτη και που αποδίδονται μέσα από την αμαρτωλή ματιά του γκρουπ και τη θεατρική ερμηνεία της Εύας. Ένα μουσικό μείγμα φτιαγμένο για... good times!



Anniversaire!



Κυριακή 1 Ιουλίου



FREE ENTRANCE



Ώρα έναρξης: 21:45



Face a la mer, η Εύα.



Στους ρυθμούς και στα όργανα οι παλιές σταθερές αξίες: Χρήστος Κεχρής (μπάσο), και Κωστής Βαζούρας (σαξόφωνο) Στέλιος Παρασκευάς (κιθάρα) και νέες αφίξεις: Τόλης Γούλας (ντραμς)



Όλα τα νέα και οι εμφανίσεις των Eva & The Apples μέσα από την επίσημη σελίδα της Εύας στο facebook: https://www.facebook.com/evakotanidis/