«Everybody’s Everything» για τον ράπερ Lil Peep: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ

Το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ Everybody’s Everything για τον Αμερικανό ράπερ και στιχουργό, Lil Peep που πέθανε το 2017 κυκλοφόρησε με αποσπάσματα συνεντεύξεων φίλων και συγγενών του.



Η ταινία σε σκηνοθεσία των Σεμπάστιαν Τζόουνς και Ραμέζ Σίλιαν είναι μία πολύ προσωπική ματιά στη ζωή τού μουσικού και στον πρόωρο θάνατό του μέσα από τα λόγια της οικογένειας, των φίλων και των συναδέλφων του καλλιτεχνών, όπως ο Post Malone και ο iLoveMakonnen.



Οι σκηνοθέτες Τέρενς Μάλικ και Σάρα Στένετ, καθώς και η μητέρα του Lil Peep, Λάιζα Γούμακ είναι εκτελεστικοί παραγωγοί του ντοκιμαντέρ στο οποίο προβάλλονται βίντεο με τον ράπερ όταν ήταν παιδί, στιγμιότυπα από τα σόου του, από τις ηχογραφήσεις και τις συναντήσεις με τους θαυμαστές του. Καταγράφει επίσης τον αγώνα που έδινε ο καλλιτέχνης με τον εθισμό στα ναρκωτικά και με το άγχος.



"Είναι ένα προσωπικό, ανθρώπινο πορτρέτο που επιδιώκει να καταλάβει έναν καλλιτέχνη που προσπάθησε να είναι όλα πράγματα σε όλους τους ανθρώπους" αναφέρεται στην περίληψη της ταινίας.



Ο Peep, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Gustav Åhr, ήταν μία από τις πολλά υποσχόμενες προσωπικότητες της emo rap. Η καριέρα του έληξε τραγικά όταν πέθανε σε ηλικία 21 ετών από υπερβολική δόση ναρκωτικών.



Πέρσι το άλμπουμ του Peep “Come Over When You’re Sober Pt. 2”, κυκλοφόρησε από την οικογένειά του μετά το θάνατό του. Η μητέρα του ανακοίνωσε ότι υπάρχει και άλλο υλικό που θα κυκλοφορήσει.

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ