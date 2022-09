Fabrica Athens: Ξεκινά το 10ο Φεστιβάλ Χειροποίητου και Ανανεώσιμου Θεάτρου

Το Φεστιβάλ Χειροποίητου και Ανακυκλώσιμου Θεάτρου της Fabrica Athens (Handmade & Recycled Theater Festival –HRTFest) γιορτάζει τα 10 του χρόνια και επιστρέφει στον Κεραμεικό πιο δυναμικά από ποτέ!

Το πρόγραμμα του 10ου HRTFes tπεριλαμβάνει φέτος συνολικά 61 δράσεις, με 26 παραστάσεις θεάτρου και performance, 10 εκπαιδευτικά σεμινάρια, 5 μουσικές δράσεις και 20 καλλιτέχνες και χειροτέχνες στην εικαστική έκθεση. Από τις 22 Σεπτεμβρίου ως τις 2 Οκτωβρίου ο Κεραμεικός μεταμορφώνεται σε μία γιορτινή γειτονιά, γεμάτη τέχνη, χαρά και συνύπαρξη!

Η Ιδέα: Γιατί χειροποίητο και ανακυκλώσιμο;

Στόχος του HRTFest είναι η ανάδειξη των καλλιτεχνών που παίρνουν την τέχνη στα χέρια τους και η παρουσίαση DIY δημιουργιών. Το όνομα και ο χαρακτήρας του Φεστιβάλ προέκυψαν από την ίδια την ταυτότητα της ομάδας, καθώς κεντρικό ρόλο στη φιλοσοφία του HRTH έχουν οι ιδέες του χειροποίητου και του ανακυκλώσιμου. «Αυτό που με κόπο κάναμε, του δώσαμε έναν τίτλο», λένε τα μέλη της ομάδας. Μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες που διανύουμε, με τον χώρο του πολιτισμού να πλήττεται και τους καλλιτέχνες να καλούνται να βρουν νέους τρόπους για να συνεχίσουν τη δημιουργία, η ιδέα του Φεστιβάλ εμπνέεται από έναν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας και παραμένει -10 χρόνια μετά τη δημιουργία του- πιο επίκαιρη από ποτέ!

Το HRTFest φιλοξενεί θέατρο, σωματικό θέατρο, θέατρο δρόμου, παιδικό θέατρο, αυτοσχεδιασμό, χοροθέατρο, performance, video performance, video dance, music performance, site - specific performance, stand up comedy, σύγχρονο χορό, συναυλίες, live μουσική, μικρού και μεσαίου μήκους ταινίες, προβολές video art, ζωγραφική, κολάζ, φωτογραφία, installations, καλλιτέχνες τσίρκο, ακροβατικά, aerial Skills, κόσμημα, μάσκα, κούκλα, ένδυμα, DIY κατασκευές, δημιουργική απασχόληση παιδιών, σεμινάρια, διαλέξεις.

Το 10ο HRTFest γίνεται διεθνές



Για πρώτη φορά φέτος το φεστιβάλ εκτός από Έλληνες καλλιτέχνες περιλαμβάνει και διεθνείς συμμετοχές, με καλλιτέχνες και ομάδες που μοιράζονται κοινό όραμα με τη Fabrica Athens.





Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 28/9, στις 21:00 στο Θέατρο Arroyo (Μεγ. Αλεξάνδρου 128),θα δούμε την performance «Holy and Profane Love – playing between Bharata Natyam and Flamenco» της Ιταλίδας περφόρμερ Caterina Scotti.

H παράσταση ξεκινά με χορούς από το κλασικό νότιο ινδικό ρεπερτόριο, γνωστό ως Bharata Natyam, κλασικούς γυναικείους χορούς της Ινδίας. Χοροί που υπό τη δυτική αποικιοκρατία απειλήθηκαν με εξαφάνιση, καθώς κατηγορήθηκαν ως αισχροί και πρωτόγονοι . Το δεύτερο μέρος της παράστασης είναι αφιερωμένο στο Φλαμένκο. Κάτω από τη φαινομενική γεωγραφική και αισθητική απόσταση, ο επιθετικός ερωτισμός των bailaoras με την πτυχή της εσθήτας τους ανάμεσα στα δάχτυλά τους, είναι δεμένος μέσω μιας «κοσμικής καθίζησης στην ουσιαστική γραμματική του κλασικού ινδικού χορο-θεάτρου», όπως λέει η δημιουργός.

Η αναλογία των μορφών δένει την ατμόσφαιρα ενός ξεχασμένου από καιρό κόσμου: η αφιέρωση μιας προσευχής που γίνεται χορός, η αίσθηση της τιμής και η αφοσίωση που δίνεται, και ταυτόχρονα παίρνουν μορφή, από τις Ανδαλουσιανές Τσιγγάνικες κιθάρες. Διάρκεια: 60 λεπτά.

Εισιτήρια 8 και 10 ευρώ εδώ

Το Σάββατο 1η Οκτωβρίου στις 19:30, θα απολαύσουμε το ισπανικό Teatro Abrego στην παράσταση «Ματωμένος Γάμος» του Pati Domenech (Τεχνοχώρος Φάμπρικα-Θέατρο). Πρόκειται για μία συμπαραγωγή του Abrego Productions (Ισπανία) με το Desdelsur Theatre (Αργεντινή), που έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Ινστιτούτο Παραστατικών Τεχνών της Νέας Υόρκης και έχει παρουσιαστεί σε 40 χώρες: Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελβετία, Φινλανδία, Σουηδία, Γερμανία, Αυστρία, ΗΠΑ, Βοσνία, Βραζιλία, Εκουαδόρ, Κούβα, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Νικαράγουα, Κόστα Ρίκα, Αργεντινή, Χιλή, Ουρουγουάη, Μεξικό, Βολιβία, Νότια Αφρική, Cervantes κεντρικής Αιγύπτου, Ιορδανία, Μαρόκο κ.α.

Η παράσταση ξεκίνησε ως μία ερευνητική διαδικασία στον κόσμο του Λόρκα και κατέληξε στη δημιουργία μιας πρωτότυπης διακαλλιτεχνικής σκηνικής εμπειρίας, όπου το τραγούδι, το φλαμένκο και ο σύγχρονος χορός, το θέατρο και το video projection συνδυάζονται για να αφηγηθούν τρεις τραγικές ιστορίες που πλέκονται αναμεταξύ τους: την ιστορία των πραγματικών ανθρώπων που ενέπνευσαν τον Λόρκα το 1928,την ιστορία της μητέρας, της σελήνης και της νύφης από το θεατρικό του Λόρκα, και την ιστορία του ίδιου του Λόρκα, ως ο κεντρικού ήρωα ενός δράματος που τελειώνει με έναν άθλιο και παράλογο θάνατο.

Παίζουν: Francisco Domenech Gonzalo, Maria Jose Vidal Garcia.Διάρκεια: 60 λεπτά

Εισιτήρια 8 και 10 ευρώ εδώ



Το ισπανικό Residui Teatro παρουσιάζει την 1η Οκτωβρίου στις 21:30 στο Θέατρο Arroyo (Μεγ. Αλεξάνδρου 128) την «Πηνελόπη», μία παράσταση εμπνευσμένη από την Οδύσσεια, που επικεντρώνεται στο πρόσωπο της ομώνυμης ηρωίδας. Οι περιπέτειες του Οδυσσέα κυρίως τοποθετούνται στο πεδίο της μάχης. Οι συγκρούσεις και τα διλήμματα της Πηνελόπης τοποθετούνται στο σώμα της. Το ταξίδι της Πηνελόπης, αν και εσωτερικό είναι αρκετά παρόμοιο με το ταξίδι του Οδυσσέα. Το σώμα της Πηνελόπης αποτελεί το βασικό μέσο για αυτό το ταξίδι, αλλά και για να ξαναχτίσει το σώμα του αγαπημένου της, εκφράζοντας ταυτόχρονα αγάπη και οργή. Αυτό είναι το αντικείμενο της έρευνας του σκηνοθέτη Gregorio Amicuzi και της ερμηνεύτριας Viviana Bovino: να εξερευνήσουν τον πολύπλοκο κόσμο της Πηνελόπης και να χρησιμοποιήσουν το σύμβολο-Πηνελόπη για να μιλήσουν για τις αιτίες και τις συνέπειες των πολέμων και των συγκρούσεων, αλλά και για την πραγματικότητα της σύγχρονης γυναίκας. Διάρκεια 55 λεπτά

Εισιτήρια 8 και 10 ευρώ εδώ



Στο 10ο HRTFest θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό η παράσταση της Fabrica Athens «Ξανθή», που έκανε πρεμιέρα το καλοκαίρι στο 10οTransit Festival του Θεάτρου Odin στη Δανία, μετά από πρόσκληση του ίδιου του Eugenio Barba και της Julia Varley. Πρόκειται για μία ιδέα της περφόρμερ της Fabrica AthensΤζοβάννας Μιχαλιάδη Σάρτι, μια solo performance που σκηνοθέτησε η Φάνης Κατέχος και αξιοποιεί δημιουργικά τα στοιχεία του bubble performing και βασίζεται σε τριετή καλλιτεχνική έρευνα.

Στον πυρήνα της δραματουργίας βρίσκεται η περιπετειώδης ζωή της πραγματικής Ξανθής, της γιαγιάς της δημιουργού. «Ζώντας σε μια κρίσιμη περίοδο της ιστορίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, η πολυτάραχη ζωή της Ξανθής φέρνει στη σκηνή ένα νέο πλάσμα, που συνεχώς μεταμορφώνεται, ενώ συναντά κορυφαίες θεματικές της παγκόσμιας ατζέντας και προφανώς άσχετα γεγονότα και αισθήσεις που κάνουν την εμφάνιση τους στο πέρασμα του χρόνου», λέει η δημιουργός.

Η παράσταση θα δοθεί στις 27/9 στις 21:00 στο Θέατρο του Τεχνοχώρου Φάμπρικα και θα επαναληφθεί μέσα στη χειμερινή σεζόν. Διάρκεια: 60 λεπτά.

Εισιτήρια 8 και 10 ευρώ εδώ



Όλες οι άλλες θεατρικές παραστάσεις του 10ου HRTFest βρίσκονται σε προπώληση στη viva.gr, με εισιτήρια 8-10 ευρώ. Δείτε περισσότερα εδώ

Εργαστήρια



Όπως κάθε χρόνο, τα εργαστήρια αποτελούν βασικό κομμάτι του Φεστιβάλ. Tο κοινό μπορεί να πάρει χρήσιμες γνώσεις για το θέατρο και τον χορό, να διασκεδάσει και να γνωρίσει τους εκπαιδευτές της Fabrica Athens και τη δουλειά της ομάδας. Φέτος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε σεμινάρια θεάτρου με τις Αγγελική Νικολαΐδου και Μαρία Παπαχριστοδούλου, φωτογραφίας με τον Βασίλη Νίκα, site specific performance και σύγχρονού ακροβατικού με τη Νατάσσα Αραμπατζή, DIY με τον Στέφανο Λώλο, μηχανικής μουσικής με τους Γιώργο Στενό και Γιώργο Σαταυρίδη, τεχνικής σωματικού θεάτρου με τη Θέκλα Γαίτη, Hoop dance με τη Τζοβάνα Μιχαλιάδη–Sarti και Θεάτρου της Έρευνας με τον Φάνη Κατέχο.

Η συμμετοχή στα εργαστήρια της Fabrica Athens είναι χωρίς κόστος, ενώ στα υπόλοιπα υπάρχει ελεύθερη συνεισφορά.



Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα για τις ημέρες και τις ώρες των σεμιναρίων εδώ

Η κράτηση θέσης για τα σεμινάρια γίνεται έπειτα από επικοινωνία με τους εκπαιδευτές των σεμιναρίων, μέσω των αντίστοιχων event στο facebook! Για την αποφυγή του συνωστισμού η έλευση στον χώρο γίνεται τουλάχιστον 30’ νωρίτερα.



Παράλληλα, φέτος το φεστιβάλ φιλοξενεί και το εργαστήριο που διεξάγεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος θεατρικής ανταλλαγής «Ιn and Out», που διοργανώνει Fabrica Athens Theater Group με τον γερμανικό οργανισμό Mostar Friedensprojekt,για 6η συνεχόμενη χρονιά. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν νέες και νέοι έως 30 ετών, από την Ελλάδα και τη Γερμανία, ενώ η φετινή θεματική έχει τίτλο «Limits» ή ελληνιστί «Όρια».

Διαγωνισμοί και βραβεία



Όπως κάθε χρόνο, το Φεστιβάλ περιλαμβάνει διαγωνισμό Performance/ PsysicalTheater.

Το έπαθλο για τη νικήτρια ομάδα περιλαμβάνει την παρουσίαση της δουλειάς της για 10 παραστάσεις στον Τεχνοχώρο Φάμπρικα, ως μέρος του ετήσιου καλλιτεχνικού προγραμματισμού.



Στο 10ο HRTFestθα παρουσιαστεί και παράσταση «Πένθιμη Φούγγα σε Ρε ελάσσονα», το έργο που κέρδισε πέρσι την πρώτη θέση στο Θεατρικό Αναλόγιο του Φεστιβάλ και ανεβαίνει φέτος από το Fabrica Lab.

Αναλυτικό Πρόγραμμα – 10th ΗRTFest



Εκθέσεις – Τεχνοχώρος Φάμπρικα

Η έκθεση θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 10ου HRTFest, με ελεύθερη είσοδο

Κωνσταντίνος Στουπάθης – Εν λευκώ

Aλεξάνδρα Παπαηλία – Origamiart

Αστερόπη Πολυκανδριώτη – Μήτερα γη, Μέδουσα σε μητρότητα, Ο ερχομός της άνοιξης

Aργύρης Γκέλης – Σκάλισμα φρούτων, λαχανικών και σαπουνιού

Χαρά Γεωργάκη – Η Άνοιξη

Βασιλική Δήμητρα Καιλόγλου – Sti.Pressa

Vang – Thetoastideas

Μαρία Δαμιανίδου – Photographic Dream/ White and Black Dream

Κώδη Κόλλια Προσηλακίου – Sayitwithasketch



Χειροτέχνες



Ίρις Φουστέρη – IFHRRR ( Artfordailyuse)

Ελένη Πατ. – Amadryada

MartaBecherini – CeramicArt

Iωάννα Καραβασίλη – ERKYNA

Anima Care – AnimaCareStore

Βίκυ Τσίρικα – DesignSynopsis

Πανδώρα Χάλαρη – D.HCandles

Χαρά Δελλή– Soapn` Goods

Κώδη Κόλλια Προσηλακίου – Τotebags/ Cartpostals

Αλεξάνδρα Γκετς – Κοσμήματα από πολυμερικό πηλό

Ειρήνη Καραμπάτου – Αντικείμενα και ρούχα από επαναχρησιμοποιόμενα υλικά

Πέμπτη 22/09



19:00 – Εγκαίνια εκθέσεων/bazaar χειροποίητων δημιουργιών

16:00 – 19:00 – Σεμινάριο τεχνικής σωματικού θεάτρου Self with Others/ Θέκλα Γαϊτη / Διάρκεια: 180`/ Χώρος: Θέατρο

19:00- 22:00 – Σεμινάρια φωτογραφίας/ Βασίλης Νίκας/ Διάρκεια 180`/ Χώρος: Mπαρ

22:20 – 22:40 - Performance εναέριων ακροβατικών / Performer 1: Κυριακή Μπαϊλή/ Διάρκεια 5`-Performer 2 : Μαρία Σωτηροπούλου/Διάρκεια 15` / Χώρος:Μπαρ

23:00 – 00:30 – Μουσικό ταξίδι με τους “Tarantesys band”/ Διάρκεια 90` / Χώρος: Μπαρ

Παρασκευή 23/09



10:00 – 16:00 – Εργαστήρι στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ανταλλαγής Ιn and Out/ Fabrica AthensTheater Group

16:00 – 19:00 – Site Specific Workshop/ Νατάσσα Αραμπατζή/ Διάρκεια: 180’ / Χώρος: Εξωτερικός

19:00- 22:00 – Σεμινάρια φωτογραφίας/ Βασίλης Νίκας/ Διάρκεια: 180`/ Χώρος: Mπαρ

19:30 – 20:00 – Performance “Διαδρομές”/ Ιώ Κατσιμίχα, Μάρθα Κώτσια / Διάρκεια: 15`/ Χώρος : Θέατρο

21:30 – 22:30 – Indian Dance Performance “Dancing Spheres”/ Lali Cie and “Baraka ο δρόμος του χορού dance company/ Διάρκεια 60`/ Χώρος: Θέατρο

Σάββατο 24/09



10:00 – 16:00 – Εργαστήρι στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ανταλλαγής ΙnandOut/ FabricaAthensTheaterGroup

16:00 – 19:00 – Site Specific Workshop/ Νατάσσα Αραμπατζή/ Διάρκεια: 180’ / Χώρος: Εξωτερικός

16:30 – 18:30 – Ερευνητικό σεμινάριο “Tempting Objects” / Αγγελική Νικολαίδου-Μαρία Παπαχριστοδούλου/ Διάρκεια: 120`/ Χώρος: Θέατρο

19:00- 22:00 – Σεμινάρια φωτογραφίας/ Βασίλης Νίκας/ Διάρκεια: 180`/ Χώρος: Mπαρ

21:00 – 21:45 – Θεατρική Παραστάση “Το δάγκωμα του σκύλου / Ομάδα “DromocosmicasTeatroItinerante” / Διάρκεια: 45`/ Χώρος: Θέατρο

22:30 – 23:15 – Jack Blue live concert / Θεόδωρος Παππάς/ Διάρκεια: 45`/ Χώρος: Μπαρ

00:00 – 01:00 – Monnodic World live / Μισέλ Παρασκευοπούλου / Διάρκεια : 45`/ Χώρος: Μπαρ

Κυριακή 25/09



10:00 – 16:00 – Εργαστήρι στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ανταλλαγής Ιn and Out/ Fabrica Athens Theater Group

16:30 – 19:30 – Σεμινάριο: Ηχητικά αυτόνομα & μηχανική μουσική/ Γιώργος Στενός – Γιώργος Σαταυρίδης/ Διάρκεια: 180`/ Χώρος: Θέατρο

16:00 – 19:00 – Site Specific Work shop/ Νατάσσα Αραμπατζή/ Διάρκεια: 180’ / Χώρος: Εξωτερικός

17:00 – 18:30 – Σεμινάριο κατασκευής DIY με επαναχρησιμοποιούμενα υλικά / Στέφανος Λώλος / Διάρκεια: 90`/ Χώρος: Αυλή

19:00- 22:00 – Σεμινάρια φωτογραφίας/ Βασίλης Νίκας/ Διάρκεια: 180`/ Χώρος: Mπαρ

20:30 – 20:50 – Θεατρικό Αναλόγιο “Πες στους άλλους ότι με είδες”/ BowTheatreGroup/ Διάρκεια: 20`/ Χώρος: Θέατρο

21:15 – 21:45 – Θεατρικό αναλόγιο “Τοπίο αναμονής” / Εύη Στέλιου / Διάρκεια: 20`/ Χώρος: Θέατρο

Δευτέρα 26/09



10:00 – 16:00 – Εργαστήρι στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ανταλλαγής ΙnandOut/ Fabrica AthensTheater Group

19:00 – 20:30 –Lecture Performance “Τι δεν καταλαβαίνεις?” / Μελίνα Πλαστή – Δημήτρης Περίχαρος/ Διάρκεια: 90`/ Χώρος : Θέατρο

19:00- 22:00 – Σεμινάρια φωτογραφίας/ Βασίλης Νίκας/ Διάρκεια: 180`/ Χώρος: Mπαρ

21:45 – 22:15 - Performance Παρενθέσεις/ Αντώνης Κουτρουμπής, Ειρήνη Παπαχρήστου, Ακριβή Μαλισσόβα / Διάρκεια : 30`/ Χώρος: Θέατρο

22:45 – 23:15 – Performance “Πέτια : Πίσω από τους τοίχους του μεγάλου σπιτιού.”/ Hλίας Κοβάνης/ Διάρκεια: 30`/ Χώρος: Θέατρο

Τρίτη 27/09



10:00 – 16:00 – Εργαστήρι στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ανταλλαγής ΙnandOut/ FabricaAthensTheaterGroup

19:00- 22:00 – Σεμινάρια φωτογραφίας/ Βασίλης Νίκας/ Διάρκεια: 180`/ Χώρος: Mπαρ

19:00 – 20:00 – ΘεατρικήΠαράσταση “ROOMS 2 ( Inside Outside) / Nimertis Performance / Διάρκεια: 60`/ Χώρος: Θέατρο

21:00 – 22:00 – Performance “ΞΑΝΘΗ” / Τζοβάνα Μιχαλιάδη-Sarti – Φάνης Κατέχος/ Διάρκεια: 60`/ Χώρος: Θέατρο

Τετάρτη 28/09



10:00 – 16:00 – Εργαστήρι στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ανταλλαγής ΙnandOut/ Fabrica AthensTheater Group

17:00 – 19:00 – Workshop Ξυλοπόδαρα/ Φάνης Κατέχος/ Διάρκεια: 120`/ Χώρος: Αυλή

19:00 – 19:30 – Performance “Συνηθισμένοι άνθρωποι” – Παρουσίαση βίντεο “CarpeDiem”/ Ελένη Κολιοπούλου/ Διάρκεια: 30 `/ Χώρος: Θέατρο

19:30 – 20:15 – Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους/ Δημήτρης Κατσιμίρης, Μάγδα Μόσχου, Νατάσσα Σμυρναίου, Ειρήνη Παπαδάκη/ Διάρκεια 35`/ Χώρος: Θέατρο

19:00- 22:00 – Σεμινάρια φωτογραφίας/ Βασίλης Νίκας/ Διάρκεια: 180`/ Χώρος: Mπαρ

21:00 – 22:00 – Performance: Holy and Profane love/ Caterina Scotti/ Διάρκεια: 60`/ Χώρος: Θέατρο Arroyo

Πέμπτη 29/09



10:00 – 16:00 – Εργαστήρι στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ανταλλαγής Ιn and Out/ Fabrica Athens Theater Group

17:00 – 18:00 – PowerStretchingWorkshop / Νατάσσα Αραμπατζή / Διάρκεια: 60`/ Χώρος: Θέατρο

19:30 – 20:00 – Performance “(A)UTOPIA 2.2 (a) being in a woman’s body”/ ΊριςΦουστέρη/ Διάρκεια: 25`/ Xώρος: Θέατρο

20:30 – 21:00 - Performance “ Μεταδραματικό” / Θέκλα Γαΐτη/ Διάρκεια : 20’/ Χώρος : Θέατρο

21:30 – 22:30 – Παρουσίαση παράστασης “ RoadtrippintoElefsina” από την ομάδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ανταλλαγής InandOut/ InandOutteam / Διάρκεια : 60`/

Χώρος: Θέατρο

22:45 – 23:30 – Stand up comedy / Θωμάς Παπαδάκης / Διάρκεια: 60`/ Χώρος: Μπαρ

Παρασκευή 30/09



15:00 – 16:30 – Σεμινάριο Σύγχρονού ακροβατικού χορού / Νατάσσα Αραμπατζή/ Διάρκεια: 90`/ Χώρος: Θέατρο

17:00 – 20:00 - Σεμινάριο Θέατρο της Έρευνας (ΘΤΕ)/ Φάνης Κατέχος/ Διάρκεια: 180`/ Χώρος: Θέατρο

21:30 – 22:30 – Θεατρική Παράσταση “beautyFOOL!” / Ομάδα “ Triboulet”/ Διάρκεια: 40 `/ Χώρος: Θέατρο

22:30 – 23:30 – Performance “Talk of the town” / Wiliam levy/ Διάρκεια: 60`/ Χώρος: Μπαρ

Σάββατο 01/10



11:00 – 12:00 - Παιδική διαδραστική μουσική παράσταση “Μαμά έχουμε πρόβα”/ Μανώλης Μπρίμπος / Διάρκεια: 50` / Χώρος: Θέατρο

12:15 – 12:45 – Παράσταση κουκλοθεάτρου “Βιολέτα” / Ειρήνη Λάλου / Διάρκεια: 20`/ Χώρος: Θέατρο

13:00 – 16:00 – Σεμινάριο Θέατρο της Έρευνας (ΘΤΕ)/ Φάνης Κατέχος/ Διάρκεια: 180`/ Χώρος: Θέατρο

19:30 – 20:30 – Performance “Blood Wedding” / Teatro Abrego / Διάρκεια: 60`/ Χώρος: Θέατρο

21:30 – 22:30 – Performance “Penelope” / Gregorio Amicuzi- Viviana Bovino/ Διάρκεια: 55`/ Χώρος: Θέατρο Arroyo

23:00 – 00:00 – Μουσικό σχήμα “ ΦΡΥΔΕΣ” / Διάρκεια: 60` / Χώρος: Μπαρ

Κυριακή 02/10



11:00 – 12:00 – Παιδική αφηγηματική παράσταση “Ένας ήρωας φοβάται” / Ομάδα “Παραμυθοκαμώματα” / Διάρκεια: 60`/ Χώρος : Θέατρο

13:00 – 16:00 – Σεμινάριο Θέατρο της Έρευνας (ΘΤΕ)/ Φάνης Κατέχος/ Διάρκεια: 180`/ Χώρος: Θέατρο

16:30 – 18:30 – HoopdanceWorkshop / Τζοβάνα Μιχαλιάδη – Sarti / Διάρκεια: 120`/ Χώρος: Αυλή

20:30 – 21:30 – Παράσταση “Πένθιμη Φούγγα σε Ρε ελάσσονα / FabricaLab / Διάρκεια: 60`/ Χώρος: Θέατρο

22:00 – 00:00 – Fabrica Athens closure party & DJ set

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται με την υποστήριξη και αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Εικαστικό αφίσας:Θάνος Κερμίτσης, Δήμητρα Μηλιώνη

Επιμέλεια αφίσας: Θάνος Κερμίτσης

Πολυδραστική Ομάδα Τέχνης Fabrica Athens

Τεχνοχώρος Φάμπρικα

Μεγ. Αλεξάνδρου 125 & Ευρυμέδοντος

Κεραμεικός, Αθήνα

τηλ: 210 3411651