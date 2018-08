«Φεγγάρι μάγια μου' κανες» με το Χρήστο Κωνσταντόπουλο στον Κήπο του Royal

Ο Χρήστος Κωνσταντόπουλος επιστρέφει στoν καταπράσινο Κήπο του Royal Theater, σε ένα ανατρεπτικό live με συντροφιά το μαγικό αυγουστιάτικο φεγγάρι, το Σάββατο, 25.08, στις 22.00!



Ο άλλοτε δυναμικός κι εκρηκτικός και άλλοτε τρυφερός κι αισθαντικός ερμηνευτής, Χρήστος Κωνσταντόπουλος, αυτήν τη φορά θα μας παρασύρει σ' ένα μουσικό ταξίδι υπό το φως της Πανσελήνου του Αυγούστου, που ζωντανεύει τις καλοκαιρινές νύχτες των ανθρώπων, που ζουν στις μεγαλουπόλεις, εκεί που οι παρέες συνομιλούν και σιγοτραγουδούν όλα εκείνα που φέρνει τις ανάσες τους κοντά.



«Μην τον ρωτάς τον ουρανό», «Dance me to the end of love», «Κόκκινο φεγγάρι», «Ο έρωτας λένε πως θα' ρθει» κ.ά.



Κι ύστερα τα αγαπημένα λαϊκά που, πάντα με το φεγγάρι συντροφιά τους, αγαπούν και θυμούνται στις αγαπημένες βόλτες τους στο λιμάνι της πόλης τους, κουβαλώντας έρωτα, όνειρα, χωρισμούς και αυταπάτες.



«Φεγγάρι μάγια μου' κανες», «Φεγγάρι αυγουστιάτικο», «Μεσοπέλαγα αρμενίζω», «Γεια σου χαρά σου Βενετιά», «Σου μιλώ και κοκκινίζεις», «Ήτανε μια φορά» κ.ά.



Εκεί θα είναι ο Μικρούτσικος και ο Cohen, ο Κραουνάκης και η Piaf, τα αγαπημένα απ' το προσωπικό ρεπερτόριο του ερμηνευτή «Ο έρωτας λένε», «Αερόστατο», «Σκουριά», ο Χατζιδάκις, ο Θεοδωράκης και ο Ξαρχάκος, με τον Χρήστο Κωνσταντόπουλο να καταθέτει μπροστά σ' ένα μικρόφωνο όλο το πάθος και την αλήθεια που κρύβουν οι ερμηνείες του, μέσα από όλες τις βιωματικές του διαδρομές.



*Στο πιάνο & τις ενορχηστρώσεις ο Σταμάτης Λέκκας.

Βιολί: Μιχάλης Φουρτζίου

Μπουζούκι: Γεράσιμος Κολοβός



INFO



Κήπος – Royal Theater, Ακτή Δυμαίων 53, Πάτρα

Ωρα έναρξης: 22.00



Tηλ. κρατήσεων: 2610 310120



Είσοδος: Δωρεάν