Φεστιβάλ LIF: «Something to Remember» στη Σίκινο

Με τίτλο «Something to Remember - Κάτι για να θυμάστε» η ομάδα LIF βάζει στόχο την ανάδειξη και προβολή της πολιτισμικής ταυτότητας των μικρών νησιών.Το Little Islands Festival (LIF) είναι ένα νέο φεστιβάλ που επικεντρώνεται στις οπτικοακουστικές τέχνες. Οργανώνεται από μια κολεκτίβα καλλιτεχνών που δραστηριοποιείται στο νησί της Σύρου. Στόχος του LIF είναι η ανάδειξη και η προβολή της πολιτισμικής ταυτότητας των μικρών νησιών, η σύζευξη του παραδοσιακού με το σύγχρονο στοιχείο, την έρευνα, την τεχνολογία και τις τέχνες. Ντοκιμαντέρ, animations και άλλα Performances θα πραγματοποιηθούν στη Σίκινο, με τη μεγάλη συμμετοχή, να οδηγεί τους διοργανωτές στην παράταση του Φεστιβάλ για ακόμη μία ημέρα., με θεματική «Something to Remember / Κάτι για να θυμάστε», θα προβάλλει έργα που αφορούν την έννοια της «Μνήμης» και το πώς αυτή διαμορφώνει την προσωπική και συλλογική ταυτότητα του σύγχρονου ανθρώπου.Στον παραδοσιακό οικισμό της Σικίνου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν έργα Ελλήνων καλλιτεχνών αλλά και από διαφορετικά μέρη του κόσμου (video art, experimental documentaries, animation, ταινίες μικρού μήκους) και ντοκιμαντέρ βραβευμένων Ελλήνων σκηνοθετών. Τις προβολές θα πλαισιώνουν performances με ψηφιακά στοιχεία και soundscapes. Ένα σκηνοθετημένο περιβάλλον οπτικο-ακουστικής πραγματικότητας για την μνήμη και τον τόπο, τα πράγματα που μας χωρίζουν κι αυτά που μας ενώνουν.Αυλή παλαιού σχολειού- ώρα 19.00Έναρξη - Opening: παρουσίαση του προγράμματος από την επιμελητική ομάδα. Something to Remember /Κάτι για να θυμάστε.20:00 - Προβολή Ντοκιμαντέρ, διάρκεια 70 λεπτάΤο βραβευμένο ντοκιμαντέρ της Μάρως Αναστοπούλου Wispers of the Sky (Τα Σημάδια του Ουρανού) θα μας ταξιδέψει στον κόσμο των αστεριών και της παράδοσης.21:30 - 22:00 - ScreeningsVideo Art: Προβολές συνολικής διάρκειας 30 λεπτών, μια σύγχρονη visual προσέγγιση για τον ορισμό της μνήμης.DEMSAM, Ρωσία, AU! AU! SHARK SOMETHING IS VERY HEAVY (2018)Τατιάνα Κασιμάτη /Ανδριάνα Γυμνοπούλου, Ελλάδα, Rough Cut (2018)Flaminia Celata, Ιταλία, Engram (Human Memory) (2017)Gordon Culshaw, Αγγλία, Travels With My Aun (2018)Yeh,Yi-Li, Ταιβαν , Preface to Damyang Pavilion 1 (2014)Julia Soehngen-Roos, Αμερική, Paraffin Ribbons (2016)Κεντρική πλατεία, Κάστρο- (Γκρέμι)Ώρα: 22.15Live Performance - Ελπίδα Γαδ, Σταμάτης Μπενέτας, Λάμπρος Μόμπορης, Ελλάδα, ΜΥΟΣΩΤΙΔΑ20:00 Αυλή Παλαιού ΣχολείουShort Films: Προβολές ταινιών μικρού μήκους, με κοινό στοιχείο την έκπληξη, την αναζήτηση, τη μνήμη.Βαγγέλης Τζαννής , Ελλάδα, Η Τασούλα (2017)Δέσποινα Κούρτη , Ελλάδα Ουρανία (2017)Dario Ricciardi, Αργεντινή, Cracks in the animal kingdom (2018)21:00 - 21:45 ScreeningsAnimations: Συνολικής διάρκειας 45 λεπτών, με κοινό τους στοιχείο την αφηγηματική διαδικασία.Dimitris Simou, Ελλάδα –Αγγλία, Maybe it’s me (2017)Britt Raes, Βέλγιο/Αμερική, Cath (2016)Lesley Keen, Σκοτία, Orpheus and Eurydice (1984)Αφροδίτη Μπιτζούνη, Ελλάδα, Love is Fear (2017)Αθηνά Κανελλοπούλου, Ελλάδα, Time Collapse , (2016)Małgorzata Wowczak, Πολωνία, Brain Parasite,(2018)Κεντρική πλατεία, Κάστρο- (Γκρέμι)Ώρα: 22:00Visual Performance Metamorphosis of an old building 1Live Performance Isabelle Derigo-Salvatore Cultrera, Ελβετία / Ιταλία, Alive MemoryUnderneath it allΑυλή παλαιού σχολειού19:30: Προβολή Ντοκιμαντέρ,διάρκεια 90 λεπτάΒραβευμένο Ντοκιμαντέρ: Το Μέσα Φως (The light inside), σε σκηνοθεσία του Σταυρού Ψυλλάκη. Ο Γιώργης Μαρκάκης, 86 χρονών, οφθαλμίατρος και ιδρυτής του μουσείου ΛΥΧΝΟΣΤΑ-ΤΗΣ στη Χερσόνησο Κρήτης, μας ξεναγεί στην κιβωτό των αναμνήσεων του, για να καταλήξει, μιλώντας για την ευτυχία του δότη, όχι αυτουνού που παίρνει, πως «το κάθε πράγμα στον κόσμο ετούτο αξίζει τόσο, όσο το αγάπησες».21:30 – 22:00 ScreeningsVideo Art : Προβολές από επιλεγμένα video με μεταφορικές έννοιες. Ιδέες , συναισθήματα και μνήμες μέσα από μια εσωτερική εστίαση.Katina Bitsicas, Αμερική, Eidetic (2016)Δημήτρης Παπαδόπουλος, Ελλάδα, g/host, (2018)Sarah Gaafa, Αγγλία, Lost Connections / Mafiesh Itisal, (2015)Έλσα Χαραλάμπους, Ελλάδα, Χρονοροές ,(2017)Λυρικό φώσφορο, Ελλάδα, Isle of the dead, (2018 ), 10: 06 minΚεντρική Πλατεία, Κάστρο- (Γκρέμι)22:30 - Visual Performance – Metamorphosis of an old building 223:00 - Festival Closing eventLive Performance and Installation - GlitchA, Ελλάδα, ΣΥΓΚΛΙΣΗ (Convergence) Duration ~60mins23 με 25 Αύγουστου -παραδοσιακός οικισμός, Κάστρο20:00 -24:00Out door screenings & soundscapes installations – Επιλεγμένα έργα που θα είναι ενεργοποιημένα καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ. ‘Έργα που χρησιμοποιούν σαν όχημα την οπτική σύνθεση, τον ήχο και την ανάμνηση.Την καλλιτεχνική διεύθυνση του LIF video & sound Art, υπογραφούν η Ιωάννα Λύκου, η Ελπίδα Γάδ και ο Δημήτρης Σιγάλας.Ομάδα LIF: Δημήτρης Σιγάλας, Ιωάννα Λύκου, Ελπίδα Γάδ, Στέλλα Πιστοφίδου, Γαλάτεια Πανουργιά, Ελένη Συλιβάνη.Με τη συνδιοργάνωση της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Σικίνου, και του Δικτύου Πολιτισμού και Δημιουργίας Σύρου