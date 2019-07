Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Δεν θα πραγματοποιηθεί η ανοιχτή συζήτηση με τον Μπέλα Ταρ στις 26/7

Το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας (ΦΧΚ) ανακοινώνει ότι η προγραμματισμένη ανοιχτή συζήτηση με τον Ούγγρο σκηνοθέτη Μπέλα Ταρ (Bela Tarr), στις 26 Ιουλίου, δεν θα πραγματοποιηθεί. «Ο Bela Tarr, λόγω πρόσφατου ατυχήματος και ανάγκης να προβεί σε χειρουργική επέμβαση, ακύρωσε εκτάκτως εχθές το πρωί την εμφάνισή του στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΦΧΚ.



Το φεστιβάλ, ωστόσο, ενημερώνει το κοινό ότι οι προβολές των δύο ταινιών του «Οι Αρμονίες του Βερκσμάιστερ» την Πέμπτη 25 Ιουλίου και «Το Άλογο του Τορίνο» την Παρασκευή 26 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθούν κανονικά στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας. «Του ευχόμαστε ολόψυχα περαστικά και γρήγορη ανάρρωση», καταλήγει η ανακοίνωση του ΦΧΚ.



Στο μεταξύ, συνεχίζεται το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου ανεβαίνουν οι Le Galactik Ensemble (23 και 24 Ιουλίου) με την παράσταση Οptraken για όλη την οικογένεια και η Akram Khan Company με την πολυαναμενόμενη παράσταση Until the Lions στις 27 και 28 Ιουλίου. Στο Στούντιο του Μεγάρου Χορού στις 23 Ιουλίου η ομάδα «κι όμΩς κινείται» παρουσιάζει το έργο The Master and Margarita, στις 25 και 26 Ιουλίου η Lali Ayguadé το iU an Mi, στις 27 Ιουλίου η Kατερίνα Ανδρέου το BSTRD και στις 28 Ιουλίου η Cie Le Neil του Link Berthomieux με το Vendetta.



Στη σκηνή της Κεντρικής Πλατείας ανεβαίνουν οι Ιουλία Ζαχαράκη και Anna Calsina Forrellad & Quentin Manfroy στις 23 Ιουλίου, οι Εύα Γεωργιτσοπούλου και Lali Ayguadé Company στις 24 Ioυλίου, οι Physical Momentum - Francisco Córdova στις 25 Ιουλίου, ο Chey Jurado στις 26 Ιουλίου, οι Les Vikings Cie και Cie Le Neil - Link Berthomieux στις 27 Ιουλίου.



Το πλήρες πρόγραμμα του φεστιβάλ βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.kalamatadancefestival.gr

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ