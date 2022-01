Φιλ Σπέκτορ: O θρυλικός μουσικός που πέθανε στη φυλακή

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από τον θάνατο του θρυλικού μουσικού παραγωγού Phil Spector (Φιλ Σπέκτορ), ο οποίος άφησε το στίγμα του στη διεθνή μουσική σκηνή, καθώς άλλαξε τον ήχο της ποπ τη δεκαετία ’60,

Ο εμβληματικός μουσικός παραγωγός, ο οποίος με τις ηχογραφήσεις Wall of Sound έφερε επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο η ροκ μουσική καταγράφηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960, πέθανε από επιπλοκές λόγω κορωνοϊού στη φυλακή στις 16 Ιανουαρίου 2021 σε ηλικία 81 ετών.

Το 2009 καταδικάστηκε για τον φόνο της ηθοποιού Lana Clarkson την οποία γνώρισε το 2003 ενώ εκείνη δούλευε στο House of Blues του δυτικού Χόλιγουντ. Γύριζαν μαζί στο μέγαρο του Σπέκτορ και την πυροβόλησε. Ισχυρίστηκε ότι ήταν ατύχημα. Από τότε βρισκόταν φυλακή εκτίοντας ποινή κάθειρξης 19 χρόνων.

Ο Harvey Philip Spector γεννήθηκε στο Μπρονξ στις 26 Δεκεμβρίου του 1939. Ο πατέρας του αυτοκτόνησε όταν ο Φιλ ήταν εννέα ετών και μετακόμισαν με τη μητέρα του στο Λος Άντζελες το 1953. Μέσα σε λίγα χρόνια έπαιζε μουσική σε τζαζ γκρουπ.

Ξεκίνησε την καριέρα του στη μουσική όταν ήταν ακόμα στο σχολείο με το πρώτο του hit το «To Know Him is To Love Him» από τον Teddy Bears. Ακολούθησαν οι The Righteous Brothers με το θρυλικό «You Lost that Lovin' Feeling» το οποίο έχει γράψει ιστορία και σε σκηνή της ταινίας «Top Gun».

Τα «Unchained Melody», «You're My Soul and Inspiration», «Be My Baby», «He's a Rebel» και πολλά άλλα άνοιξαν τον δρόμο της δόξας για τον Phil Spector. Είχε συνεργασία με τους The Beatles και έκανε την παραγωγή στο τελευταίο τους άλμπουμ «Let It Be». Παραγωγή έκανε και στον John Lennon για τα «Instant Karma» και «Imagine».

Σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις είχε πει: «Δεν ξέρεις ακριβώς τι κάνεις. Αλλά ξέρεις ότι είναι διαφορετικό και σημαντικό. Και αυτό σημαίνει να είσαι ιδιοφυΐα. Είναι ένα σκαλί που σε κάνει να βλέπεις από ψηλά, όταν όλοι οι άλλοι βλέπουν στο ίδιο επίπεδο. Βλέπεις άλλα πράγματα από τους άλλους, αλλά δεν μπορείς να το εξηγήσεις».

Δείτε το βίντεο: