«Φως στο ανάμεσο» στο El Convento Del Arte

H σοπράνο Τζίνα Φωτεινοπούλου και ο ηθοποιός-τραγουδιστής Παναγιώτης Πετράκης, εμπνέονται από τη χρυσή εποχή του Μεσοπολέμου και δημιουργούν μία μουσική παράσταση με τίτλο «Φως στο «ανάμεσο».Μας μεταφέρουν στη φωτεινή περίοδο της καλλιτεχνικής δημιουργίας ανάμεσα στο 1920 και 1940 με τραγούδια που αγαπήθηκαν και αντιστάθηκαν στον χρόνο, τραγούδια που ακόμη και εκατό χρόνια μετά μας κάνουν να αισθανόμαστε, να ζούμε, να ερωτευόμαστε…Μας θυμίζουν σπουδαίους δημιουργούς αλλά και φωνές που ανέτειλαν μετά τη θύελλα του πρώτου παγκόσμιου πολέμου…Μας ταξιδεύουν με ποικίλα ηχοχρώματα και ρυθμούς, από τα καμπαρέ της Γερμανίας και της Γαλλίας, στην Αμερική των μεγάλων επιτυχιών του κινηματογράφου και του μουσικού θεάτρου, αλλά και στην Ελλάδα του Αττίκ, του Γιαννίδη, του Σακελλαρίδη, του Γούναρη, του Σογιούλ, του Τραιφόρου και άλλων αγαπημένων συνθετών…Μας υποδέχονται με Kurt Weill, ταξιδεύουν “Οver the rainbow” ή στην βροχή με «Singing in the rain», σιγοψιθυρίζουν «Falling in love again» και αφήνονται να τους παρασύρει ένα «Tango notturno»…Γελούν τα χείλη -«Smile!»- καθώς τα βλέμματα συναντώνται κάτω από το «Blue moon»…Ερωτευμένοι διασκεδάζουν «Day and night», ονειρεύονται «Dream a little dream of me», σαν ξημερώνει «Ξυπνούν με φιλιά» «Στο στόμα…..στο στόμα» και λικνίζονται «Cheek to cheek» γιατί… «Έτσι είν’η ζωή»…Τραγουδούν τη ζωή που αντιστάθηκε, πολέμησε, πάλεψε, άνθισε, ζωγράφισε…Τραγουδούν το φως που επικράτησε των σκιών… επικράτησε στο «ανάμεσο»…Συντελεστές:Ερμηνεία: Τζίνα Φωτεινοπούλου – Παναγιώτης ΠετράκηςΠιάνο: Γιώργος ΔούσηςΑκορντεόν: Λευτέρης ΓρίβαςΕπιμέλεια κίνησης: Κορίνα ΚόκκαληΠού: στο El Convento Del ArteΔιεύθυνση: Βιργινίας Μπενάκη 7 Μεταξουργείο, ΑθήναΜουσική παράσταση: «Φως στο «ανάμεσο»Διάρκεια: 2:00 ώρες με διάλειμμαΏρα προσέλευσης: 21:00 – ‘Ώρα έναρξης: 21:30Ο χώρος λειτουργεί από τις 21:15 για ποτό και φαγητόΠληροφορίες – Κρατήσεις: El Convento Del Arte - τηλ. 2105200602 –email: info@elconvento.gr – web address : http://www.elconvento.gr/Είσοδος: 12 euroΠροπώληση εισιτηρίων: www.viva.gr