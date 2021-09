Φρέντι Μέρκιουρι, ένας χαρισματικός καλλιτέχνης

Σαν σήμερα στις 5 Σεπτεμβρίου του 1946 γεννήθηκε ο μεγάλος τραγουδιστής και frontman των Queen Φρέντι Μέρκιουρι.

Η φανταχτερή παρουσία του στη σκηνή, τα εκκεντρικά κοστούμια του, οι αξέχαστες επιτυχίες του, η «ρευστή» σεξουαλική του ταυτότητα και ο θάνατός του από AIDS σε ηλικία 45 ετών είναι μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές μνήμες του σταρ της ροκ μουσικής σκηνής των δεκαετιών ’70 και ’80.



«Θα είναι τόσο βαρετά να είσαι 70 ετών. Έχω ζήσει μία γεμάτη ζωή και αν αύριο πέθαινα, δεν θα έδινα δεκάρα». Αυτά έλεγε το 1987, σε μια συνέντευξή του ο Βρετανός τραγουδιστής των Queen, Φρέντι Μέρκιουρι, ένας από τους πιο ταλαντούχους μουσικούς του πλανήτη και μια εκκεντρική προσωπικότητα του κόσμου της μουσικής με μαγνητική παρουσία επάνω στη σκηνή.







Τέσσερα χρόνια αργότερα, στις 24 Νοεμβρίου του 1991 θα έφευγε από τη ζωή νικημένος από το AIDS. Ο άνθρωπος που θεωρείται από πολλούς ο πιο χαρισματικός τραγουδιστής όλων των εποχών μόλις την προηγούμενη μέρα είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους που είχαν κατασκηνώσει έξω από το σπίτι του στο Κένσιγκτον ότι έπασχε από Έιτζ, κάτι που ψιθύριζαν όλοι, αλλά ο Μέρκιουρι διέψευδε για χρόνια. Λίγες μέρες νωρίτερα το συγκρότημά του, οι Queen, είχαν κυκλοφορήσει τον τελευταίο τους δίσκο «Innuendo». Το «The show must go on» είναι ένα τραγούδι για αυτόν αν και κανείς δεν πίστευε ότι θα καταφέρει να το ερμηνεύσει στην επώδυνη κατάσταση.



Ο Φρέντι Μέρκιουρι (Freddie Mercury) γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου του 1946 στη Ζανζιβάρη της Τανζανίας. Ήταν περσικής καταγωγής και το πραγματικό του όνομα ήταν Φαρόκ Μπουλσάρα. Ως μουσικός κατατάσσεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες φωνές της ροκ, αλλά και ως σόουμαν ξεχώριζε, καταφέρνοντας να συνδυάζει θεατρικότητα, υπερβολή και ταλέντο.







Ξεκίνησε την περιπέτειά του στη μουσική από τα εφηβικά του χρόνια, με το πενταμελές συγκρότημα Hectics στο κολέγιο της Βομβάης, όπου ήταν έγκλειστος. Εκεί, οι φίλοι του τού απέδωσαν το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Φρέντι, με το οποίο πορεύτηκε στην υπόλοιπη ζωή του.



Μετά την ίδρυση των Queen, ο Φρέντι Μέρκιουρι συνέθεσε πολλές από τις μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος, όπως το «Somebody to Love», τον γηπεδικό ύμνο We Are the Champions και το οπερατικό Bohemian Rhapsody, για πολλούς η κορυφαία συνθετική του δημιουργία, που παρέμεινε στην κορυφή των καταλόγων επιτυχιών στη Μ. Βρετανία για τουλάχιστον 9 εβδομάδες.



Η σόλο καριέρα του Φρέντι Μέρκιουρι ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του '80. Πριν, όμως, κυκλοφορήσει το πρώτο του σόλο άλμπουμ, είχε εμφανιστεί με το όνομα Λάρι Λιούρεξ, ηχογραφώντας μια εκτέλεση του I Can Hear Music που πρώτοι είχαν πει οι Beach Boys.



Το 1990 επέστρεψε στο στούντιο, αυτήν τη φορά για να ηχογραφήσει μαζί με τους Queen το άλμπουμ Innuendo, το τελευταίο πριν αποσυρθεί από τη δισκογραφία.



Λίγους μήνες αργότερα, οι γιατροί ανακοίνωσαν πως ο Φρέντι Μέρκιουρι έπασχε από τον ιό του AIDS. Σαράντα οκτώ ώρες μετά, στις 24 Νοεμβρίου του 1991, έχασε τη μάχη για τη ζωή.



Ακούστε το τραγούδι:

Ο Μέρκιουρι σπάει το ταμπού του ΑΙDS



Άρρωστος ήδη από το 1987, καταβεβλημένος και ζώντας με ένα στενό κύκλο φίλων του ο Μέρκιουρι έχει αφήσει πίσω του τα πάρτι του έχουν μείνει στην ιστορία, με τσάρτερ πτήσεις να μεταφέρουν τους φίλους του από όλο τον κόσμο, με ναρκωτικά και κάθε μορφής εκκεντρικότητες: νάνους καλυμένους με σούσι, μπαλαρίνες και τρανσέξουαλ, χορευτές φλαμένγκο και δεκάδες διάσημους. Τα πάρτι του ήταν μια μεγάλη παράσταση όμως η μεγαλύτερη ήταν η απόφαση σε μια εποχή που το AIDS ήταν ντροπή να μιλήσει δημοσίως για την ασθένειά του που θέριζε κυριολεκτικά τον κόσμο των γκέι και θεωρούνταν μίασμα της εποχής. Σε μια εποχή με πολύ λίγη γνώση και φάρμακα για την ασθένεια που θεωρείτο κοινωνικό πρωτίστως στίγμα, ο Μέρκιουρι αποφάσισε να δημοσιοποιήσει την κατάσταση της υγείας του για να αφυπνίσει τον κόσμο. Πρόλαβε και το έπραξε μια μόλις μέρα πριν από τον θάνατό του.



Ο Φρέντι Μέρκιουρι άφησε στην πρώην φίλη του Μαίρη, η οποία είχε αφοσιωθεί στην περίθαλψή του, το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου του, περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και το μεγάλο μέγαρό του. Η μητέρα του ενέκρινε την απόφασή του, δηλώνοντας ότι η πρώην σύντροφος του ήταν μέλος αυτού που θεωρούσε οικογένεια. Τα επόμενα χρόνια, η Μαίρη ίδρυσε το Mercury Phoenix Trust, Φιλανθρωπική οργάνωση που καταπολεμά τον ιό HIV και το AIDS παγκοσμίως.



Ο θάνατός του κινητοποίησε την παγκόσμια κοινή γνώμη και άρχισε εκστρατεία ενημέρωσης με υποψιασμένους πλέον τους πολίτες, που μέχρι τότε έδειχναν αδιαφορία για τις συμβουλές των γιατρών....