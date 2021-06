«Genius: Aretha»: Πρεμιέρα στις 14 Ιουνίου του νέου κύκλου της σειράς στο National Geographic

Ήταν μοναδικό ταλέντο της γκόσπελ μουσικής, ενεργή ακτιβίστρια για τα κοινωνικά δικαιώματα και μία από τις πιο χαρισματικές τραγουδίστριες της γενιάς της. Έχοντας περισσότερα από 75 εκατομμύρια σε πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως, περισσότερα από 112 singles στη λίστα του Billboard, 18 βραβεία Grammy, τραγούδησε σε τρεις Τελετές Ορκωμοσίας Προέδρων των ΗΠΑ και ήταν η πρώτη γυναίκα που εντάχθηκε στο Rock & Roll Hall Of Fame.

Η σειρά «Genius: Aretha» παρουσιάζει πώς η Little Re ένα ταλέντο της γκόσπελ μουσικής εξελίχθηκε στην εμβληματική Aretha Franklin, την αδιαμφισβήτητη Βασίλισσα της Σόουλ.

Πρεμιέρα τη Δευτέρα 14 Ιουνίου στις 21.00, αποκλειστικά στο National Geographic. Τα νέα επεισόδια θα προβάλλονται κάθε Δευτέρα στις 21.00.

Το National Geographic είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV, Wind Vision.

Έχετε ακούσει την Aretha Franklin να τραγουδάει.

Τώρα ήρθε η ώρα ν’ ακούσετε την ιστορία της.

H σειρά «Genius» παρουσιάζει τις συναρπαστικές ιστορίες των πιο λαμπρών, πρωτοπόρων του κόσμου, εξερευνώντας τα επιτεύγματα σε συνδυασμό με τις εκρηκτικές, παθιασμένες και περίπλοκες προσωπικές τους σχέσεις. Ο νέος, τρίτος κύκλος της θεματικής σειράς του National Geographic, είναι η πρώτη εγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά για τη ζωή της Aretha Franklin.

Το «Genius: Aretha» αποτελείται από οκτώ επεισόδια, που παρουσιάζουν τη μουσική μεγαλοφυΐα της Aretha Franklin, την ασύγκριτη καριέρα της, καθώς και τη διαχρονική επιρροή και επίδρασή της στη μουσική και τον πολιτισμό. Η πλοκή εναλλάσσεται ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν, στην παιδική ηλικία της Aretha και σε κομβικής σημασίας γεγονότα που επηρέασαν την μετέπειτα καριέρα της.

Για τον 3ο κύκλο, η Imagine συνεργάστηκε με την Warner Music Entertainment, με executive producers τους Brian Grazer και Ron Howard. Η βραβευμένη με Pulitzer, MacArthur Genius Grant και βραβείο Tony, Suzan-Lori Parks, είναι showrunner του νέου κύκλου, αλλά και executive producer μαζί με τον Anthony Hemingway (American Crime Story: The People v. O.J. Simpson), ο οποίος έχει αναλάβει και ρόλο σκηνοθέτη.

Ο θρυλικός μουσικός παραγωγός Clive Davis, μαζί με τον Craig Kallman, Πρόεδρο και CEO της Atlantic Records, έχουν αναλάβει χρέη παραγωγού. Η Aretha Franklin συνεργάστηκε με τον Davis για 23 ολόκληρα χρόνια, στο μεγαλύτερο μέρος της δισκογραφικής της καριέρας. Στο νέο κύκλο επιστρέφουν επίσης ως executive producers οι Francie Calfo (Genius, Empire), Ken Biller (Genius: Einstein, Genius: Picasso), Gigi Pritzker και Rachel Shane και ο Sam Sokolow, ενώ η Anna Culp της Imagine Television Group είναι συμπαραγωγός, μαζί με τον Peter Afterman.

Η κληρονομιά που άφησε η Aretha Franklin, ζωντανεύει στη μικρή οθόνη μέσα από την ερμηνεία της υποψήφιας για Oscar το 2020, Cynthia Erivo (Harriet, The Color Purple), της οποίας το ασύγκριτο ταλέντο, ως ηθοποιός και μουσικός, φωτίζει τη γυναίκα πίσω από τη μουσική και την ιδιοφυΐα της Aretha. Η Shaian Jordan ενσαρκώνει την Little Re, την Aretha σε μικρή ηλικία, ως ντροπαλή, υπερ-ταλαντούχα κόρη του ιεροκήρυκα στο Ντίτροιτ, Clarence LaVaughn - C.L. - Franklin, στο ρόλο του οποίου βρίσκεται ο Courtney B. Vance (The People v. O.J. Simpson: American Crime Story) ο οποίος στρέφει τους προβολείς της δημοσιότητας στην Aretha, από πολύ μικρή ηλικία. Ο C.L. ήταν επίσης διάσημος, γνωστός ως «Million Dollar Voice», ενώ είχε εκδώσει τα θρυλικά του κηρύγματα, τα οποία μετέδιδε μέσω ραδιοφώνου σε εβδομαδιαία βάση, πραγματοποιώντας παράλληλα δημόσιες εμφανίσεις σε ολόκληρη την Αμερική.

Η Pauletta Washington (She’s Gotta Have It) ενσαρκώνει τη Γιαγιά Rachel, τη μητριαρχική φιγούρα της οικογένειας Franklin, μετά τον θάνατο της συζύγου του C.L. Λατρεύει το γιο της και

μεγαλώνει τα παιδιά του σα να είναι δικά της. Η Patrice Covington (The Color Purple) και η Rebecca Naomi Jones (The Big Sick) υποδύονται τις Erma και Carolyn Franklin αντίστοιχα, τις αδερφές της Aretha, δύο ταλαντούχες τραγουδίστριες που την υποστήριζαν φωνητικά στην καριέρα της. Ο Steven Norfleet (Watchmen) υποδύεται τον Cecil, αδερφό της Aretha, που υπήρξε πάντοτε προστατευτικός απέναντί της. Ο Omar J. Dorsey (Queen Sugar) ενσαρκώνει τον James Cleveland, το διευθυντή χορωδίας στην εκκλησία του C.L. που τελικώς γίνεται φίλος και μέντορας της Little Re.

Ο Malcolm Barrett (Timeless, Preacher) συμμετέχει ως Ted White, ο πρώτος σύζυγος και μάνατζερ της Aretha, ο οποίος χτίζει σχέσεις με τραγουδοποιούς και παραγωγούς και επιλέγει ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

Ο David Cross (Goliath, Arrested Development) είναι ο Jerry Wexler, ο θρυλικός δισκογραφικός παραγωγός που είδε πρώτος το απίστευτο ταλέντο και τις προοπτικές της Aretha. Η μεγάλη επιτυχία της οδηγεί σε μια σύγκρουση συμφερόντων, η δημιουργική τους σχέση αλλάζει και τα επαγγελματικά ρίσκα μεγαλώνουν. Ο King Curtis, που τον υποδύεται ο Marque Richardson (Dear White People), είναι ένας τρομπετίστας που γίνεται μέλος των Muscle Shoals κατά τη διάρκεια την πρώτης ηχογράφησης της Franklin με παραγωγό τον Cross. Η Kimberly Hébert Gregory (Vice Principals) ενσαρκώνει την Ruth Bowen, μια πρωτοπόρο στον τομέα της και επικεφαλής ενός επιτυχημένου πρακτορείου που ανήκει σε Αφροαμερικανούς και είναι εκείνη που εκπροσωπεί την Franklin, κανονίζει τις εμφανίσεις της σε κορυφαίους χώρους και την κάνει εξώφυλλο σε περιοδικά από όλο τον κόσμο.

Στη σειρά εμφανίζονται επίσης πολλές γνωστές προσωπικότητες που συναντήθηκαν με την Aretha, συμπεριλαμβανομένων των Dr. Martin Luther King Jr., Quincy Jones, Dinah Washington, Luther Vandross, George Michael, Lena Horne μεταξύ άλλων. Το «Genius: Aretha» θα μεταδοθεί σε 172 χώρες και σε 43 γλώσσες μέσω του National Geographic.

Το National Geographic, με το βραβευμένο με Oscar και επτά βραβεία Emmy «Free Solo», μετέδωσε τον πρώτο κύκλο του «Genius» το 2017, όπου ο Geoffrey Rush πρωταγωνιστούσε στο ρόλο του ιδιοφυούς επιστήμονα Άλμπερτ Αϊνστάιν. Ο Biller ήταν ο showrunner και δημιουργός του βραβευμένου με πολλά Emmy «Genius: Picasso» και του «Genius: Einstein». Το «Genius: Einstein» ήταν υποψήφιο για 10 βραβεία Emmy, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου για «Καλύτερη Μίνι Σειρά», ενώ ο Rush ήταν υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα και για το Screen Actors Guild Award. Ο κύκλος που ακολούθησε, το «Genius: Picasso», με πρωταγωνιστή τον Antonio Banderas στο ρόλο του διάσημου Ισπανού ζωγράφου, σημείωσε εξίσου μεγάλη επιτυχία, καθώς συγκέντρωσε επτά υποψηφιότητες για Emmy - και δύο νίκες - ενώ και ο Banderas ήταν υποψήφιος για τη Χρυσή Σφαίρα και το Screen Actors Guild Award.

Η Imagine έχει μακρά ιστορία στη δημιουργία διαχρονικών και σημαντικών πολιτιστικά ταινιών, σειρών και ντοκιμαντέρ για τον κόσμο της μουσικής, όπως η βραβευμένη με Oscar ταινία «8 Mile», το βραβευμένο με Grammy ντοκιμαντέρ «The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years», το ντοκιμαντέρ «Pavarotti» και το βραβευμένο με Emmy τηλεοπτικό δράμα του FOX «Empire». Παραγωγή της Imagine είναι και η ταινία «Get on Up» για τον James Brown, καθώς και πολλά ντοκιμαντέρ, συμπεριλαμβανομένων των «Jay Z’s Made in America», «Katy Perry: Part of Me» και «Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band». Ανάμεσα στις πρόσφατες παραγωγές της Imagine είναι η σειρά «Wu-Tang: An American Saga» για το Hulu και ο έκτος κύκλος του «Empire». Παράλληλα, ετοιμάζεται η κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ «tick, tick ... BOOM!» σε σκηνοθεσία του Lin-Manuel Miranda, καθώς και ένα ντοκιμαντέρ για τον μουσικό θρύλο Louis Armstrong.

