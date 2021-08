Για πρώτη φορά μια ζωντανή ερμηνεία του «Cocaine Blues» του Johnny Cash

Στις 29 Οκτωβρίου κυκλοφορεί το Bear’s Sonic Journals: Johnny Cash, At the Carousel Ballroom, April 24, 1968, η ηχογράφηση της περφόρμανς του Johnny Cash από τον ηχολήπτη των Grateful Dead, Owsley «Bear» Stanley. Ως πρόγευση, δόθηκε πριν λίγες μέρες στη δημοσιότητα μια ζωντανή ερμηνεία του «Cocaine Blues» που ακούμε για πρώτη φορά.



Το τραγούδι ηχογραφήθηκε ζωντανά κατά τη διάρκεια της συναυλίας που έδωσε ο Cash τον Απρίλιο του 1968 στο Carousel Ballroom του Σαν Φρανσίσκο και περιλαμβάνει και μια εισαγωγή από τον ίδιο τον Johnny Cash, ο οποίος λέει «Εδώ, άλλο ένα τραγούδι από το show που κάναμε στις Φυλακές Folsom. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ που κυκλοφορεί την επόμενη εβδομάδα». Εκείνη τη στιγμή, στη συναυλία στο Carousel κανείς - του Cash συμπεριλαμβανομένου - δεν είχε ιδέα για το πόσο μεγάλος θα ήταν ο αντίκτυπος του άλμπουμ At Folsom Prison.



Την περίοδο της περφόρμανς του Cash, ο Stanley εργαζόταν ως ηχολήπτης στο Carousel και στο μιξάρισμα πήρε μια μοναδική απόφαση: έβαλε τον Cash αποκλειστικά στο δεξιό κανάλι και την μπάντα του, τους Tennessee Three, αποκλειστικά στο αριστερό κανάλι, δημιουργώντας στον ακροατή την αίσθηση ότι είναι ακριβώς στη μέση, ανάμεσά τους.

Ακούστε το τραγούδι: