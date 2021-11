Για την 50ή επέτειο, διευρυμένη επανέκδοση του Cahoots των The Band

Τα 50 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ τους του 1971, Cahoots θα σηματοδοτήσουν οι The Band με μια διευρυμένη επανέκδοση, η οποία θα περιλαμβάνει εναλλακτικές ερμηνείες, νέα μιξαρίσματα και μια ακυκλοφόρητη συναυλία τους εκείνης της χρονιάς. Το Cahoots (50th-Anniversary Edition) - το οποίο έρχεται σε συνέχεια προγούμενων επανεκδόσεων για τα 50χρονα των Music From Big Pink, The Band και Stage Fright - καταφτάνει στα δισκοπωλεία στις 10 Δεκεμβρίου.

Δείτε το βίντεο:



Στο επίκεντρο της επανέκδοσης, μια ακυκλοφόρητη έως σήμερα ηχογράφηση συναυλίας που έδωσε το συγκρότημα τον Μάιο του 1971 στο Olympia του Παρισιού και στην οποία έπαιξαν 11 τραγούδια τους από τη δημιουργική διαδρομή τους έως τότε.

Εκτός από το Cahoots (νέο μιξάζ και νέο μάστερινγκ), το boxset των 2CDs και ενός Blu-Ray περιλαμβάνει ερμηνείες και τραγούδια που δεν είχαν περιληφθεί στο αρχικό LP όπως τα «Bessie Smith» και «Endless Highway» και εκδοχές μόνον με όργανα τραγουδιών του LP όπως των «Volcano» και «Life Is a Carnival». Ως πρόγευση της κυκλοφορίας της επανέκδοσης, η δισκογραφική Capitol/UMe έδωσε στη δημοσιότητα ένα «2021 Stereo Mix» του «Life Is a Carnival» ( https://www.youtube.com/watch?v=UedsebHocAY ).

Το boxset συνοδεύεται από ένα Blu-ray με υψηλής ανάλυσης και Dolby Atmos εκδοχές του Cahoots και με ένα εικοσασέλιδο βιβλιαράκι με νέα κείμενα από τον Robbie Robertson, τρεις κλασικές φωτολιθογραφίες και μια αναπαραγωγή του επτάιντσου σιγκλ του 1971 για το «Life Is a Carnival» ( https://www.youtube.com/watch?v=agR1JumdQJc ).