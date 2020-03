Για την Joni Mitchell το καινούργιο σινγκλ του Rufus Wainwright

Την Joni Mitchell τιμά ο Rufus Wainwright με το καινούργιο σινγκλ «Damsel in Distress». Επιπλέον, ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός ανακοίνωσε ότι στις 24 Απριλίου θα κυκλοφορήσει από την BMG καινούργιο άλμπουμ του, με τίτλο «Unfollow the Rules».



Το «Damsel in Distress» συνοδεύεται από ένα κλιπ κινούμενων σχεδίων όπου μια γυναίκα που φορά παντελόνια καμπάνα σεργιανίζει σε τοπία, ενώ στα σύννεφα πάνω εμφανίζονται οι στίχοι του τραγουδιού. «Yes, I remember smiles/Yes, I remember wiles» τραγουδά ο Rufus. Εξήγησε ότι το τραγούδι - ιδιαιτέρως η δομή του - γράφτηκε ως φόρος τιμής στην Joni Mitchell. «Ο σύζυγός μου κι εγώ ζούμε σήμερα στο Laurel Canyon» επισήμανε, σε ανακοίνωσή του. «Δεν ήμουν εξοικειωμένος με τη μουσική της Joni, αλλά ο Jörn απέκτησε εμμονή και με πήγε ταξίδι στη μουσική της... Άρα, είναι λίγο Laurel Canyon, λίγο ένα τραγούδι για μια προσωπική σχέση με την οποία προσπαθώ να συμφιλιωθώ, αλλά κυρίως είναι το ότι έχασα την παρθενιά μου σχετικά με τη Mitchell».



Το «Unfollow the Rules» είναι το ένατο LP του Wainwright και το πρώτο άλμπουμ ποπ μουσικής που κυκλοφορεί μετά το «Out of the Game» του 2012. «Αυτό που θα ήθελα να συμβολίζει αυτό το άλμπουμ είναι μια συνένωση όλων των πλευρών της ζωής μου που με έκαναν ώριμο καλλιτέχνη» είπε.

«Στόχος μου είναι να μιμηθώ τους μεγάλους του παρελθόντος, των οποίων τα δεύτερα ξεκινήματα έδωσαν την καλύτερη δουλειά τους - ο Λέοναρντ Κοέν όταν έκανε το "The Future", όταν ο Σινάτρα έγινε ο Σινάτρα στα σαράντα του, όταν ο Πολ Σάιμον κυκλοφόρησε το "Graceland"... Με το πέρασμα των χρόνων, πολλοί τραγουδοποιοί βελτιώνονται. Κουνάω υψωμένη σημαία που είμαι ζωντανός!»



Την άνοιξη, ο Wainwright ξεκινά διεθνή περιοδεία με πρώτο σταθμό το North Charleston στη Βόρεια Καρολίνα (19 Απριλίου) και τελευταία συναυλία στο Παρίσι (6 Νοεμβρίου).

