Γιατί ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης θέλει να απαγορευτεί η drill ραπ μουσική στα social media

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς επιδιώκει να απαγορεύσει τη μουσική drill ραπ από τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Σε πρόσφατη ομιλία του με αφορμή τον θάνατο του 18χρονου ράπερ Jayquan McKenley/Chii Wvttz, ο οποίος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στη συνοικία Bed-Stuy του Μπρούκλιν, νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Έρικ Άνταμς δήλωσε ότι θα συζητήσει με τους εκπροσώπους εταιρειών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και θα τους υπενθυμίσει ότι «έχουν κοινωνική και εταιρική ευθύνη».

Νεκρός από πυρά έπεσε έξω από το σπίτι του στο Μπρούκλιν στις αρχές του μήνα και ο 22χρονος ράπερ της drill, Tahjay Dobson, γνωστός ως Tdott Woo.

Ο νεοκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης συνέδεσε το υποείδος της rap μουσικής με την ένοπλη βία και ανήγγειλε πίεση στις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αφαιρέσουν τη μουσική από τις πλατφόρμες τους.

«Απομακρύναμε τον Τραμπ από το Twitter εξαιτίας όσων "πετούσε", ωστόσο επιτρέπουμε τη μουσική να εμφανίζει όπλα, τη βία - της επιτρέπουμε να παραμένει σε αυτούς τους ιστότοπους» είπε.

Ο Έρικ Άνταμς αποκάλυψε επίσης ότι ενημερώθηκε για το είδος της rap όταν ο γιος του Τζόρνταν Κόλμαν, ο οποίος εργάζεται στην εταιρεία ψυχαγωγίας του JAY-Z, Roc Nation, του έστειλε βίντεο. «Δεν είχα ιδέα τι ήταν το drill rapping, αλλά τηλεφώνησα στον γιο μου και μου έστειλε μερικά βίντεο και είναι ανησυχητικό» δήλωσε ο δήμαρχος.

Όπως τόνισε, θα επιδιώξει να συναντηθεί με πολύ γνωστούς ράπερ για να συγκροτήσουν ένωση hip-hop καλλιτεχνών, η οποία θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Οι McKenley και Dobson ήταν και οι δύο μέλη της drill μουσικής σκηνής του Μπρούκλιν - ένα υποείδος της rap που ξεκίνησε στο Σικάγο και διαδόθηκε από τους ράπερ Chief Keef, Lil Durk, Fredo Santana, King Louie, G Herbo, Lil Bibby και Lil Reese.

Ο Έρικ Νίλσον, συν-συγγραφέας του βιβλίου του 2019 «Rap on Trial: Race, Lyrics, and Guilt in America», δήλωσε στο ABC News ότι «η βασική σύνδεση της μουσικής με τη βία είναι καλλιτεχνική και δημιουργική» και ότι για τους καλλιτέχνες της drill η μουσική είναι « μια διέξοδος από τις βίαιες γειτονιές, για τις οποίες μιλούν στα τραγούδια τους».

Σύμφωνα με τον Jabari Evans, καθηγητή, ο οποίος μελετά θέματα φυλής και ΜΜΕ στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας η drill rap εμφανίστηκε στην περιοχή Σάουθ Σάιντ του Σικάγο στις αρχές της δεκαετίας του 2010 και επικεντρώθηκε γύρω από «την πολιτική των συμμοριών».

Αλλά η μουσική «εξελίχτηκε» με τα χρόνια, έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο, όπως τόνισε και έγινε δημοφιλής σε πολλές πόλεις από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Λος Άντζελες και χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ουγκάντα.

