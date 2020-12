Γλυκερία: «Στο Αεροδρόμιο»

«Στο Αεροδρόμιο» είναι ο τίτλος του τραγουδιού που σμίγει δισκογραφικά μια σπουδαία ερμηνεύτρια με ένα πηγαίο μουσικοσυνθέτη. Η Γλυκερία τραγουδά για πρώτη φορά στην καριέρα της μια ολοκαίνουρια δημιουργία του Τάκη Σούκα και το αποτέλεσμα είναι ξεχωριστό.

Ο Σούκας είναι ένας ογκόλιθος του τραγουδιού μας, με 60χρονη θητεία στο πάλκο και σχεδόν ανάλογη στη δισκογραφία. Ως συνθέτης έχει συνεργαστεί με πολλούς τρανούς αλλά υπάρχουν και ορισμένοι, κλασικοί αλλά και νεότεροι με τους οποίους δεν συναντήθηκε σε αυτόν τον τομέα.

Γιατί ως εκτελεστής στο στούντιο και τις ζωντανές εμφανίσεις, με το ακορντεόν και το σαντούρι του, έχει συντροφεύσει το μεγαλύτερο κομμάτι του σύμπαντος του ελληνικού τραγουδιού.

Αυτός είναι και ο στόχος του δίσκου «Τάκης Σούκας – Πρώτη Φορά» που θα κυκλοφορήσει απ’ το Οgdoo Music Group και του οποίου δεύτερο promo single είναι το τραγούδι «Στο Αεροδρόμιο».

Η μελωδική γραφή του Σούκα, ξεχώριζε και ξεχωρίζει, γιατί μεταξύ άλλων μετουσιώνει τα ακριβά και πολύπλοκα υλικά της σε άμεσα μεστούς, γοητευτικούς καρπούς.

Ο Σούκας είναι βαθιά έντεχνος και λαϊκός συνάμα.

Αντίστοιχη και η ερμηνεία της Γλυκερίας, φωνή - ψυχή, μοναδικά εκφραστική με συναίσθημα και μέταλλο αξιώσεων.

Ακούστε το τραγούδι:

«Στο Αεροδρόμιο» οι στίχοι είναι του Κώστα Μπαλαχούτη, στιχουργού με δυνατές καταθέσεις τα τελευταία χρόνια που διακρίθηκαν και αγαπήθηκαν.

Καθοριστική στο τελικό αποτέλεσμα η ενορχήστρωση του Γιώργου Θεοδωρόπουλου, που βρίσκει στις περίτεχνες «πρώτες ύλες» του Σούκα τις ατραπούς για να αναδείξει κι αυτός με τη σειρά του την ευφάνταστη δημιουργική του φλέβα.

Στο δίσκο «Τάκης Σούκας – Πρώτη Φορά» θα ακολουθήσουν και άλλες ηχηρές εκπλήξεις, από μεριάς των ερμηνευτών με την παρουσία κορυφαίων ονομάτων.

Τους στίχους της έκδοσης μοιράζεται με τον Κώστα Μπαλαχούτη, ο Νίκος Αναγνωστάκης.

Στίχοι:

Παγωμένη η νύχτα

Στο αεροδρόμιο σε μια γωνιά

Οι ανάσες δίχτυα

Γίνανε τα βλέφαρα βαριά

Άπιaστες εικόνες

Μέσα από τη σκέψη μου περνούν

Κι οι ελπίδες μόνες

Στο αεροδρόμιο να με κρατούν

Κι ένα όνειρο κρυμμένο

Σαν ξημέρωμα θαμπό

Μού ‘πε να σε περιμένω

Γράφει στην καρδιά μου σ’ αγαπώ

Χάραξε η μέρα

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε

Φώτα στον αέρα

Κι η ψυχή μου απογειώθηκε

Μάτια δακρυσμένα

Κι έχω τη μορφή σου στο μυαλό

Τα ‘χω πια χαμένα

Αγκαλιά να γίνεις για να μπω

Credits:

Μπουζούκι - Γιώργος Παχής

Ακορντεόν - Μάνος Γρυσπολακης

Ακουστικές κιθάρες - Μάριος Στέρπης

Μπάσο - Παρασκευάς Κίτσος

Drums- Δημήτρης Κλώνης

Ενορχήστρωση: Γιώργος Θεοδωρόπουλος

Recorded mix and master by Φώτης ingie Παπαθεοδώρου

Ηχογράφηση φωνής BKstudios by Αποστολής Μαλλιάς