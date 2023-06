Γκλόρια Εστέφαν: Γράφει μουσική ιστορία - Η πρώτη Λατίνα στο Hall of Fame των τραγουδοποιών

Η βραβευμένη με Grammy Γκλόρια Εστέφαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη Λατίνα που εισάγεται στο «Hall of Fame» των τραγουδοποιών. Σύμφωνα με την Daily Mail, η 52η ετήσια τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «New York Marriott Marquis» του Μανχάταν, το οποίο φιλοξενεί την εκδήλωση από το 2005.

«Απόψε θα είναι μια πολύ ξεχωριστή βραδιά!» έγραψε η Κουβανή σταρ στο Instagram. «Είμαι ευγνώμων και ευλογημένη και αισθάνομαι τιμή που μπορώ να κάνω αυτό που αγαπώ και να μοιράζομαι τα λόγια και τη μουσική μου με όλους!», σημείωσε.

Η σταρ, γεννημένη ως Γκλόρια Μαρία Μιλαγρόσα Φαχάρδο Γκαρσία, έχει σημειώσει 29 επιτυχίες στο Billboard Hot 100 μεταξύ των οποίων τα: «Conga», «Rhythm is Gonna Get You» και «Get On Your Feet», καθώς και τρεις επιτυχίες Νο.1, το 1987 με το «Anything For You», το «Don't Wanna Lose You» το 1989 και «Coming Out of the Dark» το 1991.

«Εξακολουθώ να είμαι πολύ χαρούμενη που γράφω τραγούδια και είναι πάντα μια έκπληξη όταν κάτι έρχεται», δήλωσε η τραγουδίστρια με πωλήσεις 100 εκατ. δίσκους παγκοσμίως στο Billboard Español. «Είναι ωραίο που έχει συμβεί τόσες πολλές φορές και που λαμβάνει μια τόσο σημαντική αναγνώριση. Όσο έχω κάτι να πω, θα έχετε νέα μου», προσέθεσε.

Τη Λατίνα σταρ συνόδευσαν στην εκδήλωση τόσο ο σύζυγός της και βραβευμένος με Grammy Εμίλιο Εστέφαν όσο και η οικογένειά της.