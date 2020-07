«Greece» και «Popstar» τα νέα single των DJ Khaled και Drake

Ο DJ Khaled κυκλοφόρησε τις πολυαναμενόμενες συνεργασίες του με τον Drake, τα τραγούδια «POPSTAR» και «GREECE».



Όπως εξήγησε ο Αμερικανός παραγωγός, τα δύο νέα τραγούδια θα συμπεριλαμβάνονται στο 12ο άλμπουμ του με τίτλο «Khaled Khaled» που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά.



Ο Καναδός ράπερ τραγουδά «Fly you out to Greece» στο «Greece» στο βίντεο του οποίου απεικονίζεται αντίγραφο από την όψη αρχαίου αθηναϊκού τετράδραχμου του 5ου αιώνα π.Χ. που φέρει παράσταση γλαύκας.



Ο Drake προσπαθεί να αποπλανήσει μια κυρία με πολυτελείς υποσχέσεις, όπως διακοπές στην Ελλάδα και στο Παρίσι και μιλά για τα θαύματα του καταναλωτισμού, για γαλλικούς και ιταλικούς οίκους μόδας.



Στο «Popstar» αφηγείται πως ζει ένας από τους πιο επιτυχημένους ποπ σταρ στον κόσμο, με την πίεση της φήμης, τα συνεχή τηλεφωνήματα έως τον εξονυχιστικό έλεγχο της αστυνομίας.

Δείτε το βίντεο: