H Magdalena Kožená και o Sir Simon Rattle σε ένα ρεσιτάλ κλασικού τραγουδιού στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Την Τρίτη 22 Οκτωβρίου στις 20.30 η Magdalena Kožená και ο Sir Simon Rattle έρχονται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, για ένα μοναδικό ρεσιτάλ κλασικού τραγουδιού (Lieder) γεμάτο εκφραστικότητα και γαλήνη, στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών Cosmos του ΚΠΙΣΝ.



Η Τσέχα mezzo-soprano και ο μουσικός διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου, σύντροφοι στη ζωή αλλά και στην τέχνη, εμφανίζονται σε μια από τις σπάνιες φορές που o Rattle συνοδεύει την Kožená παίρνοντας θέση στο πιάνο. Στην εμφάνισή τους στο ΚΠΙΣΝ, η μουσική παράδοση της Τσεχίας, πατρίδας της Kožená, αφομοιώνεται και λειτουργεί ως αντίστιξη στην οδύνη της Οφηλίας του Σαίξπηρ.



Η βραδιά ανοίγει με την τελευταία σύνθεση που ολοκλήρωσε ο Ernest Chausson και συνεχίζει συμπεριλαμβάνοντας κομμάτια των Stravinsky, Ravel, R. Strauss και Brahms φτάνοντας μέχρι και τα διαχρονικά «Τραγούδια που μου έμαθε η μητέρα μου» του Antonín Leopold Dvořák, σε μια ενορχήστρωση, ειδικά για αυτή την περίσταση, του Βρετανού συνθέτη και μαέστρου Duncan Ward. Το ντουέτο θα παρουσιάσει και τα ακαταμάχητα «Říkadla», τραγούδια του Τσέχου συνθέτη Leoš Janáček, σε σπάνια ενορχήστρωση για φωνή, πιάνο και κλαρινέτο.



Ο Sir Simon Rattle υπήρξε αρχιμουσικός και καλλιτεχνικός σύμβουλος της Συμφωνικής Ορχήστρας του Birmingham από το 1980 έως το 1998. Το 2002 ανέλαβε καλλιτεχνικός διευθυντής και αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, θέση από την οποία αποχώρησε το 2018. Τον Σεπτέμβριο του 2017 ανέλαβε τη διεύθυνση της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου και κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής περιόδου 2017/18, βρισκόταν στο τιμόνι και των δυο διάσημων μουσικών συνόλων. Έχει λάβει πολλές διεθνείς διακρίσεις και βραβεία, ανάμεσά τους και ένα Grammy το 2009, ενώ διατηρεί μακροχρόνιους δεσμούς με τις μεγαλύτερες ορχήστρες του Λονδίνου, της Ευρώπης και της Αμερικής. Ο Rattle συνεχίζει να διευθύνει τακτικά τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης, ενώ παράλληλα είναι αρχιμουσικός της Orchestra of the Age of Enlightenment, καθώς και ιδρυτής του συνόλου Birmingham Contemporary Music Group.



Η Magdalena Kožená έχει συνεργαστεί με διακεκριμένους παρτενέρ σε ρεσιτάλ κι έχει εμφανιστεί στις σημαντικότερες αίθουσες συναυλιών (Carnegie Hall, Wigmore Hall, Alice Tully Hall, Concertgebouw του Άμστερνταμ), καθώς και στα φεστιβάλ μουσικής του Άλτενμπουργκ, του Εδιμβούργου και του Σάλτσμπουργκ.



Έχει διακριθεί με σπουδαία βραβεία τόσο στην Τσεχία όσο και διεθνώς και έχει συνεργαστεί με πολλούς από τους διασημότερους μαέστρους, όπως οι Claudio Abbado, Pierre Boulez, Gustavo Dudamel, Sir John Eliot Gardiner, Bernard Haitink, Nikolaus Harnoncourt, Mariss Jansons, Sir Charles Mackerras και Sir Roger Norrington. Η πιο πρόσφατη δισκογραφική της εμφάνιση, μια επιλογή σκηνών από κοσμικές καντάτες με θέμα τον τραγικό έρωτα, κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2019.



Συντελεστές:



Magdalena Kožená, mezzo-soprano

Sir Simon Rattle, πιάνο

Giovanni Guzzo, βιολί

Rahel Rilling, βιολί

Amihai Grosz, βιόλα

Dávid Adorján, βιολοντσέλο

Kaspar Zehnder, φλάουτο

Andrew Marriner, κλαρινέτο



Εισιτήρια €25, €15 και €10, μειωμένα €5



Η προπώληση των εισιτηρίων για το κοινό ξεκινά την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου στο SNFCC.org, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ταμεία ΕΛΣ), καθώς και στα ταμεία της Ticket Services (Πανεπιστημίου 39).