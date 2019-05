H Αναστασία Ζαννή στην Πειραιώς 131

Η Μουσική Σκηνή-Πειραιώς 131, στο Γκάζι, την Πέμπτη 16 Μαΐου, φιλοξενεί την Αναστασία Ζαννή. Την Eλληνίδα σοπράνο που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο με συναυλίες, δημιουργώντας μία πλούσια συλλογή από τραγούδια και εμπειρίες.

Αθήνα, Νέα Υόρκη, Ρώμη, Τόκιο. Ο γύρος του κόσμου με μια φωνή και με τραγούδια που έχουν πάντα την Ελλάδα στο επίκεντρο!

Με την χαρακτηριστική γεμάτη αίσθημα φωνή της, η Αναστασία Ζαννή ενώνει μουσικούς κόσμους, γεφυρώνει έρωτες, εκφράζει πάθη και αγωνίες και αφηγείται μία συναρπαστική και απόλυτα αληθινή ιστορία! Η φωνή της σαν μια αόρατη κλωστή συνδέει τραγούδια από διαφορετικές κουλτούρες, εποχές και είδη, αναδεικνύοντας τη μαγεία της κάθε μελωδίας.

Η σοπράνο έχει εκπροσωπήσει με το τραγούδι της την Ελλάδα σε μεγάλα θεσμικά, καλλιτεχνικά και αθλητικά γεγονότα και έχει παρατηρήσει την εκτίμηση και τον σεβασμό των ξένων προς τη μουσική της χώρας μας.

Από το “It’s a Wonderful World” του Louis Armstrong, το “Caruso” του Luciο Dalla και το “La vie en rose”, μέχρι το “Αν θυμηθείς το όνειρό μου” και τα “Παιδιά του Πειραιά” και από το “Amazing Grace” και το “Historia de un amor” μέχρι την “Αγάπη που 'γινες δίκοπο μαχαίρι” και το «Μινόρε της Αυγής», οι μοντέρνες ενορχηστρώσεις της δεν σταματούν να μας ξαφνιάζουν ευχάριστα και να μας θυμίζουν ότι, η μουσική είναι μια θάλασσα από συναισθήματα .

Στη συναυλία της, η Αναστασία Ζαννή, θα παρουσιάσει τα πολλά μουσικά πρόσωπα που διαθέτει και το κοινό στοιχείο τους: Το μεγάλο πάθος της για τη μουσική που αποτελεί το διαβατήριό της για τις σκηνές του κόσμου που συνεχώς αναζητά.

Υπεύθυνος Ορχήστρας, πιανίστας : Γιώργος Μαραγκός

Σχετικά με την Αναστασία Ζαννή:

Η Αναστασία Ζαννή είναι Ελληνίδα σοπράνο στην crossover κλασική σκηνή.

Σημαντικές εμφανίσεις της, όπως η sold out συναυλία της στο ιστορικό Carnegie Hall στο Μανχάταν, στο Athenaeum Theater στο Βουκουρέστι, στο Keyaki Hall στο Τόκιο, στη Ρώμη και στο Θέατρο Παλλάς στην Αθήνα, όπου η συναυλία της ηχογραφήθηκε, πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία.

Συμμετείχε στο φιλανθρωπικό γκαλά του Jose Carreras στη Λειψία. Τραγούδησε στην Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Καναδά, στο φεστιβάλ του UCLA για τα Special Olympics του Los Angeles (2015). Τραγούδησε προς τιμή των : π. Π. ΗΠΑ Bill Clinton, Boutros Boutros Ghali, Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, Kerry and Ethel Kennedy (R. F. Kennedy Foundation). Επίσης, στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη “Day of the African Child”, στη Νέα Υόρκη στο World Trade Center στο Ηellenic Ιnitiative. Συνεργάστηκε με τις συμφωνικές ορχήστρες της Σόφιας, της Βαρσοβίας και της Λειψίας και την Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων. Η ερμηνεία της στο τραγούδι “Tango to Evora” συμπεριλήφθηκε στο «best of» του Buddha Bar κι έγινε μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία στη Γαλλία. Είναι μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής Λαμπαδηδρομίας, ενώ παρουσίασε την έναρξη του μαραθωνίου “Light Up the Night” - “Run to the Future” στα εγκαίνια του Πάρκου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 8 ευρώ (ορθίων) – 10 ευρώ (καθήμενων).

Μετά την αγορά εισιτηρίου καθήμενων, καλέστε για κράτηση στο 210 3450922.

Πειραιώς 131- Μουσική Σκηνή, Πέμπτη 16 Μαΐου - Ώρα Έναρξης: 22:00

Κρατήσεις – αγορά εισιτηρίων: viva.gr