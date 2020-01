H Kατερίνα Βερβέρη στo Εl Convento del Arte

To Σάββατο 11 Ιανουαρίου, η Κατερίνα Bερβέρη εγκαινιάζει τις μουσικές περιπλανήσεις της για μια νέα, δυναμική χρονιά, με αρχικό της σταθμό το Εl Convento del Arte.



H νεαρή ερμηνεύτρια, έχοντας δημιουργήσει μία μουσική παράσταση που ακροβατεί ανάμεσα στα κλασικά τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας και σε ισπανικά, γαλλικά, ιταλικά διαμάντια της διεθνούς μουσικής σκηνής, πρόκειται να διηγηθεί συναισθήματα και μικρές ιστορίες, μέσα από ομοιόμορφες κι αναπάντεχες διασκευές. Σε συνδυασμό με τη θεατρική - μεσογειακή παρουσία επί σκηνής, το χαρακτηριστικό χαμόγελο και την αμεσότητα με τον ακροατή που πηγάζει από το πάθος της στην ερμηνεία, υπόσχεται ένα ταξίδι – γιορτή σε μία από τις ομορφότερες μουσικοθεατρικές σκηνές της Αθήνας.

Συντελεστές:

Γιώργος Ντινάκος: κιθάρες-ενορχηστρώσεις

Χρήστος Κουμούσης: πιάνο

Δρόσος Σκυλλάς: κρουστά

Επιμέλεια προγράμματος: Κατερίνα Βερβέρη

Poster: Γιώργος Φουντουλάκης

Photography: Γιώργος Γιαννίμπας

MUA: Αλεξάνδρα Αφουξενίδου

Dress: Ματίνα Μέγκλα (Megla-m)

Follow Katerina Ververi (Βiο etc.), Like & Subscribe at Social Media_#kververi:

Πού:

El Convento Del Arte

Διεύθυνση: Βιργινίας Μπενάκη 7 Μεταξουργείο, Αθήνα

Ημερομηνία: Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020

Διάρκεια: 2:30 ώρες με διάλειμμα

Ώρα προσέλευσης: 21:30 – Ώρα έναρξης: 22:00

Ο χώρος λειτουργεί από τις 21:30 για ποτό και φαγητό

Πληροφορίες – Κρατήσεις: El Convento Del Arte - τηλ. 2105200602 –email: arttankltd@gmail.com

(πλησίον Μετρό Μεταξουργείου & Μετρό – ΗΣΑΠ Ομόνοιας)



Είσοδος: 7,00 €