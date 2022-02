H Μonika γράφει μουσική για την ταινία «Τhe Lost Daughter» που είναι υποψήφια για 3 Όσκαρ!

H Monika γράφει μουσική για κινηματογραφική ταινία για πρώτη φορά και η ταινία αυτή καταλήγει στα Όσκαρ!

Η απόφαση της Maggie Gyllenhaal να επιλέξει τη «Στάλα» σαν θεματικό τραγούδι της ταινίας «The Lost Daughter» βάζει τη Monika στο επίκεντρο.

Λος Άντζελες, 11 Φεβρουαρίου 2021. Η Μonika, ευρέως γνωστή στον χώρο της μουσικής ως μια από τις καλύτερες τραγουδοποιούς της γενιάς της, προσεγγίζεται από τη Maggie Gyllenhaal για να συνθέσει τη μουσική στη νέα ταινία της στο Netflix,“The Lost Daughter”. Η πρόταση αιφνιδιάζει ευχάριστα τη Μonika, καθώς η σύνθεση μουσικής και τραγουδιών για κινηματογράφο είναι κάτι που δεν έχει αγγίξει ξανά ως τότε. Με ευγνωμοσύνη, η Μonika αποδέχεται την πρόκληση και την πρόταση της Maggie Gyllenhaal.

Κανείς δε μπορούσε να φανταστεί τότε ότι, το πρώτο εγχείρημα της Maggie Gyllenhaal ως σκηνοθέτριας όσο και της Μonika ως συνθέτρια μουσικής για ταινία, θα κατέληγε στα Oscars και μάλιστα με 3 υποψηφιότητες.

Συγκεκριμένα, η Olivia Colman είναι υποψήφια για το Όσκαρ “Α’ Γυναικείου Ρόλου”, η Jessie Buckley για το Όσκαρ “Β’ Γυναικείου Ρόλου” και η Maggie Gyllenhaal υποψήφια για το Όσκαρ “Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου”.

«Η Μonika ήταν γενναιόδωρη, ειλικρινής και εξαιρετικά συνεργάσιμη. Μοιράστηκε χωρίς περιορισμούς τη μουσική της, η οποία “ντύνει” την ταινία μας. Ειδικά με τη “Στάλα” είμαι ερωτευμένη! Από την πρώτη στιγμή που άκουσα αυτό το τραγούδι ήξερα ότι θα συμπεριληφθεί στην ταινία» δηλώνει η Maggie Gyllenhaal η οποία εν τέλει χρησιμοποίησε 10 από τα τραγούδια που συνέθεσε η Μόνικα για το soundtrack της ταινίας.



«Η Στάλα», το αγαπημένο τραγούδι της Maggie, «ταξίδεψε» σε πολλές χώρες και είχε τεράστια απήχηση σε όλες τις digital μουσικές πλατφόρμες, από την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας στο Netflix, την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Η απήχηση του soundtrack συνάδει απόλυτα με την ανταπόκριση που έχει πάντα η μουσική της Μonika τόσο στα media όσο και στο κοινό. Η Μonika κέρδισε αμέσως την προσοχή από το 2016 όταν κατέκτησε το MySpace σε μια νύχτα και από τότε συνεχίζει να συνθέτει και να ερμηνεύει τραγούδια που γίνονται επιτυχίες.

«Αισθάνομαι ειλικρινά ευλογημένη που είχα την ευκαιρία να δουλέψω με τη Maggie σε αυτό το project και πιστεύω ότι όλη η ομάδα είναι τυχερή μιας και η ταινία συμμετέχει στα Oscars! Θα είμαι αιώνια ευγνώμων σε αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο και αυτή την εκπληκτική σκηνοθέτρια» δηλώνει η Μonika, η οποία πλέον είναι περιζήτητη στο Hollywood ως συνθέτρια κινηματογραφικής μουσικής και δέχεται ήδη αμέτρητες προτάσεις από δημιουργούς ταινιών.

Η Μonika αυτή τη περίοδο ετοιμάζει το επερχόμενο, πολυαναμενόμενο album της, που έχει δουλέψει με την ίδια ομάδα με την οποία έχουν ηχογραφήσει παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνιδες, όπως η Amy Winehouse η Adele και η Lady Gaga. Κρίνοντας από την τελευταία της κυκλοφορία Yes I Do (My Wedding Song) αυτό που αναμένεται να παρουσιάσει η Μόνικα με τη νέα της δουλειά, θα είναι φρέσκο και έξω από τα συνηθισμένα. Με μια εντελώς καινούρια αίσθηση και ύφος.

Λίγα λόγια για τη Μonika



Η Μonika ξεκίνησε από τη Αθήνα, κατακτώντας το Myspace, με το πρώτο της τραγούδι «Over The Hill». Ακολουθεί το ντεμπούτο LP της, με τίτλο «Avatar» το 2008, το οποίο γίνεται αμέσως πλατινένιο. Το δεύτερο πλατινένιο LP ‘Exit” το 2010, την καθιερώνει πλέον ως κορυφαία καλλιτέχνιδα στο είδος της και την οδηγεί στα Dunham studios στη Νέα Υόρκη. Εκεί το 2015 ηχογραφεί το τρίτο της album «Secret In The Dark» μαζί με τους «The Dap-Kings».

Tην επιτυχία του «Secret In The Dark» και ενώ συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις σαν καλλιτέχνιδα σε Αμερική και Ευρώπη, ακολουθεί ένα μεγάλο συμβόλαιο με τη διακεκριμένη δισκογραφική εταιρεία, PIAS France. To 2016, υπογράφει με την Songs Publishing (US) και κερδίζει τον τίτλο μιας από τις πολυτιμότερες καλλιτέχνιδες που εντάσσονται στο roster της εταιρείας για εκείνη τη χρονιά.

Δύο μεγάλα τουρ συναυλιών στην Αμερική και τη Ευρώπη, live εμφανίσεις όπως αυτή στο «Tiny Desk» του NPR την κάνουν γνωστή σε μέσα παγκοσμίου βεληνεκούς, όπως η Vogue NYC, το Pitchfork, οι New York Times, η Liberation, το BBC Radio 1 και η Guardian.

‘Εχοντας ήδη κάνει συναυλίες στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, την προσεγγίζει η Ολυμπιακή Επιτροπή με την πρόταση να συνθέσει το τραγούδι που θα συνοδεύσει την τελετή για το νέο φωτισμό του Παναθηναϊκού Σταδίου. Το τραγούδι «Kallimarmaro» πλαισιώνει τη σημαντική αυτή στιγμή για έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους της Αθήνας.

Τον Μάιο του 2020 κυκλοφορεί το τραγούδι «Saving The World» αφιερωμένο σε όλους τους ανθρώπους που πάλεψαν με την πανδημία COVID-19 και δωρίζει το 100% των εσόδων του τραγουδιού από το Youtube για να υποστηρίξει το ιατρικό προσωπικό σε διάφορες χώρες του κόσμου.

Το 2022 την βρίσκει να συνθέτει το soundtrack για την ταινία του Netflix “The Lost Daughter” της Maggie Gyllenhaal η οποία κάνει πρεμιέρα την παραμονή Πρωτοχρονιάς. Το τραγούδι της “Stala” γίνεται το κύριο μουσικό θέμα της ταινίας.

Την 1η Φεβρουαρίου κυκλοφορεί το πρώτο της single “Yes I Do (My Wedding Song)” από το επερχόμενο album της με τίτλο “I’m Proud” και γίνεται αμέσως viral εν όψει Αγίου Βαλεντίνου.