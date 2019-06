H πυρκαγιά στα Universial Studios κατέστρεψε αυθεντικές ηχογραφήσεις των Nirvana, R.E.M. και άλλων καλλιτεχνών

Περίπου 500.000 πρωτότυπες ηχογραφήσεις καλλιτεχνών, όπως οι Nirvana, Mary J Blige, Snoop Dogg και Aretha Franklin καταστράφηκαν σε πυρκαγιά στα Universal Studios το 2008, αποκαλύπτεται σε δημοσίευμα στο The New York Times Magazine.



Παρ' όλο που η είδηση της φωτιάς καλύφθηκε εκτενώς από τα ΜΜΕ εκείνη την εποχή, η έκταση της ζημίας ήταν άγνωστη στο κοινό.



Στο δημοσίευμα περιγράφεται λεπτομερώς ο τρόπος με τον οποίο η Universal Media Group υποβάθμισε την καταστροφή, για να αποφευχθεί η αντίδραση των καλλιτεχνών και η δημόσια αποδοκιμασία, υποστηρίζοντας ότι στη φωτιά στον χώρο αποθήκευσης ηχογραφήσεων καταστράφηκαν μόνον αντίγραφα παλαιότερων χρόνων.

Το στούντιο επίσης έστρεψε την προσοχή στην καταστροφή του στούντιο του King Kong, πόλου έλξης τουριστών το οποίο υπέστη ζημιά στη φωτιά.



Σύμφωνα με το The New York Time Magazine, η πυρκαγιά -που προκλήθηκε αρχικά από φλόγιστρα που χρησιμοποιήθηκαν από εργάτες που έκαναν εργασίες συντήρησης στο στούντιο- εξαπλώθηκε στον χώρο αποθήκευσης της Universal, όπου φυλάσσονταν βιντεοκασέτες, ρολά φιλμ και πρωτότυπες ηχογραφήσεις. "Στην πυρκαγιά αναμφισβήτητα χάθηκε μια τεράστια μουσική κληρονομιά" αναφέρεται σε εσωτερική αποτίμηση του 2009.



Μεταξύ άλλων καταστράφηκαν αυθεντικές ηχογραφήσεις των πρώτων εμφανίσεων της Aretha Franklin, το έργο του Chuck Berry για το Chess Records και οι περισσότερες από τις ηχογραφήσεις του John Coltrane στη συλλογή Impulse Records.



Άγνωστα κομμάτια των Nirvana, R.E.M., Τζάνετ Τζάκσον, Sondgarden, Beck, Eminem, Nine Inch Nails και πολλών άλλων εκτιμάται ότι χάθηκαν στις φλόγες.



Στη μεγάλη λίστα καλλιτεχνών, των οποίων οι ηχογραφήσεις καταστράφηκαν είναι οι Ray Charles, B.B. King, Cher, Joni Mitchell, Elton John, Eric Clapton, Τhe Eagles, Aerosmith, Barry White, Sting, R.E.M., Janet Jackson, Guns N' Roses, Mary J. Blige, No Doubt, Nine Inch Nails, Snoop Dogg, Nirvana, Beck, Sheryl Crow, και με ράπερς όπως Tupac Shakur, Eminem και 50 Cent.



Σε δήλωσή την Τρίτη στο BBC, η Universal Music Group ανέφερε ότι η πυρκαγιά ήταν «βαθιά ατυχής», αλλά υποστήριξε ότι το άρθρο στο The New York Times Magazine περιελάμβανε «πολλές ανακρίβειες, παραπλανητικές δηλώσεις, αντιφάσεις και θεμελιώδεις παρανοήσεις για την έκταση του συμβάντος και των στοιχείων που καταστράφηκαν».



«Η προστασία της μουσικής είναι απόλυτη προτεραιότητα για εμάς και είμαστε περήφανοι για το αρχείο μας με ηχογραφήσεις» αναφέρει η δήλωση. «Ενώ υπάρχουν περιορισμοί που μας εμποδίζουν να αναφερθούμε δημοσίως σε κάποιες από τις λεπτομέρειες της πυρκαγιάς που συνέβησαν στις εγκαταστάσεις των NBCUniversal Studios πριν από μια δεκαετία, το περιστατικό, αν και βαθιά ατυχές, δεν επηρέασε ποτέ την διαθεσιμότητα της μουσικής που κυκλοφορεί εμπορικά, ούτε επηρέασε τους καλλιτέχνες» ανέφεραν οι εκπρόσωποι της εταιρείας.



Πολλοί καλλιτέχνες έσπευσαν με δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να σχολιάσουν το δημοσίευμα του The New York Times Magazine. Oι R.E.M. με ανακοίνωσή τους στο Twitter σημειώνουν: «Προσπαθούμε να βρούμε ασφαλείς πληροφορίες σχετικά με το τι συνέβη και πόσο επηρεάζει τη μουσική του συγκροτήματος».