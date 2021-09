H Vassilina παρουσιάζει το «Fragments» στο Romantso Rooftop, παρέα με την Tammy Tsanaka

Η Vassilina, την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζει στo Romantso Rooftop, το νέο της album Fragments. Ένα ανατρεπτικό avant-pop performance με τη συμμετοχή της Tάμμυ Τσανάκα.

Μια μουσική παράσταση, διαδρομή προς την εύρεση της εσωτερικής αλήθειας των καλλιτεχνών μέσα από συγκρούσεις και προσωπικά τραύματα.

Λίγα λόγια για τη Vassilina

Η Vassilina, ειναι μουσικός παραγωγός/songwriter με βάση την Αθήνα. Έπειτα από πολλά χρόνια πειραματισμού, το 2016 στράφηκε στην ηλεκτρονική σκηνή όπου και διαμόρφωσε τον δικό της ήχο. Τα κομμάτια της εξισορροπούν αισθητικά στοιχεία της ποπ με σκοτεινές ηλεκτρονικές επιρροές. Έχοντας αναφορές από τους Fever Ray, FKA Twigs, Sevdaliza καθώς και της post-punk βρετανικής και γαλλικής σκηνής παρουσιάζει στα live της ένα punk μελαγχολικό ηχοτοπίο. Με έντονα reverb, delay, field-recordings και interactive visuals η VASSIŁINA ακροβατεί ανάμεσα στο χάος και στην dance σκηνή.



Τον Mάρτιο του 2018, κυκλοφόρησε με την Undo Records το πρώτο της EP, “In-Sōma” και συνέχισε με την κυκλοφορία των single “Pain”, “Blue House” και “You think you know, but baby you don’t”.



Tο νέο της άλμπουμ με το όνομα «Fragments» κυκλοφόρησε τον Μαΐο του 2021 από την Inner Ear Records. To Fragments είναι ένα avant-ποπ άλμπουμ με dark electronic επιρροές και έχει ηχογραφηθεί στο Λονδίνο, όπου έζησε η Vassilina τα τελευταία 4 χρόνια, και στην Αθήνα όπου μετακόμισε πρόσφατα. Ένα μέρος του album παρουσιάστηκε με την μορφή μουσικής performance στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου στην Αθήνα και στο Θέατρο Albany στο Λονδίνο στα τέλη του 2019. To Fragments αναφέρεται στην κατακερματισμένη αντίληψη του εαυτού και καταγράφει το συνεχές ταξίδι της καλλιτεχνικής και προσωπικής εξέλιξης της Vassilina, αποκαλύπτοντας μια ολόκληρη διαδικασία εύρεσης της προσωπικής της φωνής μέσα από την καταπολέμηση των εσωτερικών συγκρούσεων και συμφιλίωσης προσωπικών τραυμάτων.



Η Τάμμυ Τσανάκα, είναι drag performer και visual artist που επικεντρώνεται στο κοινωνικό/ πολιτικό σχολιασμό αλλά μέσα από το stand up comedy και το lip-sync performance!

Θα μας διηγηθεί την ιστορία του πως είναι αυτή που είναι σήμερα μέσα από το storytelling με μια δόση χιούμορ.

INFO

Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου

Romantso Rooftop

Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα

Εισιτήριο: 8€

Ώρα Έναρξης: 21:00