Hot Club de Gréce στο café του Νομισματικού Μουσείου

Ένα αφιέρωμα στην αγαπημένη gypsy jazz μουσική, παρέα με τους Ηot Club de Gréce, το πρώτο gypsy jazz group που μας σύστησε αυτό το είδος μουσικής στην Ελλάδα το 2007, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Ιουλίου στο café του Νομισματικού Μουσείου.



Το ρεπερτόριο τους βασίζεται κυρίως στα κομμάτια του βιρτουόζου κιθαρίστα της τζαζ, Django Reinhardt αλλά και άλλων γνωστών Αμερικανών μουσικών, αλλά επεκτείνεται και σε πιο pop ρυθμούς όπως και jazz standards. Τη βραδιά θα πλαισιώσει η διεθνούς φήμης βιολονίστα, Μαρία Μανουσάκη, που αφήνει για λίγο την έδρα της στη Νέα Υόρκη για να συντροφεύσει τους μουσικούς του Ηot Club de Gréce.



Παίζουν:



Γιάννης Λουκάτος | κιθάρα

Άδωνις Αραφάνης ρυθμική κιθάρα

Γιώργος Ρούλος | μπάσο

Guest: Μαρία Μανουσάκη



Πέμπτη 5 Ιουλίου στις 9 μ.μ. στο café του Νομισματικού Μουσείου.



Λίγα λόγια για τη Μαρία Μανουσάκη:



Η ελληνικής καταγωγής Νότιο Αφρικανή βιολονίστα Μαρία Μανουσάκη, αποτελεί μια διεθνούς φήμης καλλιτέχνιδα που πρωτοστατεί στο παγκόσμιο στερέωμα της Jazz και World Μουσικής σκηνής. Ζει και δραστηριοποιείται στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. H πρωτότυπη μουσική της καλλιτέχνιδος, περιλαμβάνει συναρπαστικούς, ασυνήθιστους συνδυασμούς της κρητικής μελωδίας, οι οποίοι υφαίνονται σε ένα μωσαϊκό της τζαζ με polyrhythmic κρουστά, γοητεύοντας τα πλήθη των ακροατών παγκοσμίως. Η μουσική της απευθύνεται σε κάθε ηλικία και σε κάθε εθνικότητα: μια αληθινή αντανάκλαση της World Music. Η μαγεία επί σκηνής, καθιστά την ανταπόκριση του κοινού σε κάθε ζωντανή εμφάνιση, πέραν κάθε λεκτικής περιγραφής.



Η Μαρία Μανουσάκη, έχει εμφανιστεί σε πολλά αναγνωρισμένα φεστιβάλ, σε υψηλού κύρους διοργανώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς επίσης και σε δημοφιλείς, σημαντικούς χώρους όπως: Perth Concert Hall in Australia, New York Lincoln Centre, Frank Sinatra School of The Arts in New York, MoMA Museum of Modern Arts, Dubai International Film Festival in 2005 and 2006, Madinat Theatre in Dubai UAE, Closing ceremony for the Mediterranean Olympic Games in Pescara Italy, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Ιδρύματος Ωνάση, Θέατρο Μπάντμιντον, Ζάππειο Μέγαρο, Βάμος Jazz Festival στα Χανιά, Jazz festival Τήνου.



Τέλος, η Μαρία αποτελεί την Ιδρύτρια του Cretan World Music Festival, που ξεκίνησε τον Αλικιανό Χανίων Κρήτης, τον Ιούλιο του 2014.



Café Νομισματικού Μουσείου - Πανεπιστημίου 12, Αθήνα



Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 3610067