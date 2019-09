Hypnotic Nausea: Παρουσίαση του νέου album live στο six d.o.g.s

Η επίσημη παρουσίαση του νέου album των Hypnotic Nausea που φέρει τον τίτλο "The Death of All Religions" θα πραγματοποιηθεί στις 9 Νοεμβρίου στο six d.o.g.s.

Hypnotic Nausea

Δημιουργήθηκαν τον Αύγουστο του 2013 με το ντεμπούτο concept album τους "Hypnosis" να ακολουθεί 2 χρόνια αργότερα. Τα άκρως θετικά σχόλια από το κοινό, αλλά κ τον εγχώριο τύπο είχαν ως επακόλουθο, η μπάντα να λάβει μέρος σε πολλά Live & φεστιβάλ, δίπλα σε μπάντες όπως οι Crippled Black Phoenix, Duel, Yawning Man, Sasquatch, Planet of Zeus, Poem, 1000Mods, Mother of Millions, Void Droid, Tuber, Need, SiXForNinE, Gus G, 3Fold Pain, Godsleep κ.α.



Στις αρχές του 2019, κυκλοφόρησαν μέσω της Ikaros Records το δεύτερο concept album τους "The Death of All Religions". Σκοτεινό, heavy, με προοδευτική λογική, post αισθητική, stoner λεπτομέρειες και ιδανικά χτισίματα, μας περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί η οργανωμένη θρησκεία στα πλαίσια μιας κοινωνίας που δεν έχει αναπτύξει τις κατάλληλες άμυνες ώστε να αποφύγει την πνευματική υποδούλωση. Η προσοχή που έχουν δώσει στο album αυτό φαίνεται σε κάθε πτυχή του, από τους στίχους, έως και το artwork.

