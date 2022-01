Η Adele ανακοίνωσε κλαίγοντας την ακύρωση των συναυλιών της στο Λας Βέγκας

Την αναβολή των συναυλιών της στο Λας Βέγκας ανακοίνωσε, μόλις 24 ώρες πριν από την πρεμιέρα, η Adele.

Με δάκρυα στα μάτια, η 33χρονη τραγουδίστρια, η οποία κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ πρόσφατα και μετά από έξι χρόνια απουσίας, εξήγησε πως τα σόου της, «Weekends with Adele», δεν θα ξεκινήσουν στις 21 Ιανουαρίου, όπως είχε προγραμματιστεί. «Λυπάμαι πολύ, αλλά το σόου μου δεν είναι έτοιμο», είπε η σταρ.

«Η μισή μου ομάδα έχει Covid και είναι αδύνατο να γίνει το σόου», εξήγησε, προσθέτοντας ότι οι «καθυστερήσεις στην παράδοση» είχαν επίσης καταστρέψει τα σχέδιά της.

Σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα, η Adele θα πραγματοποιούσε την πρώτη από τις 24 προγραμματισμένες παραστάσεις στο ξενοδοχείο Caesars Palace την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου, ενώ σκόπευε να κάνει δύο συναυλίες κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι τον Απρίλιο. Για κάθε μία από αυτές τις εμφανίσεις της η αμοιβή της θα άγγιζε το 1 εκατ. ευρώ, καθώς όλα σχεδόν τα εισιτήρια είχαν πουληθεί και οι βραδιές ήταν ήδη sold out, με τις τιμές να αγγίζουν ακόμα και τα 15.000 δολάρια.

