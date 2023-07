Η αφιερωμένη στον Τέιλορ Χόκινς συναυλία των Foo Fighters υποψήφια για Emmy

Η συναυλία των Foo Fighters προς τιμήν του αείμνηστου ντράμερ του συγκροτήματος, Τέιλορ Χόκινς προτάθηκε για βραβείο Emmy.

Η αφιερωμένη στον Τέιλορ Χόκινς συναυλία είναι υποψήφια στην κατηγορία «Εξαιρετική μίξη ήχου σε σόου ή αφιέρωμα».

Υποψήφια για το τηλεοπτικό βραβείο είναι επίσης η 65η τελετή απονομής των Grammy το Saturday Night Live με τους U2, η συναυλία του Έλτον Τζον «Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium» και το «Bono & The Edge: A Sort Of Homecoming With Dave Letterman».

Ο Χόκινς, ντράμερ του ροκ συγκροτήματος από το 1997 πέθανε τον Μάρτιο του 2022 σε ηλικία 50 ετών.

Τη συναυλία παρακολούθησαν 90.000 θαμώνες στο στάδιο και το livestream είδαν εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

Στην εξάωρη συναυλία πήραν μέρος οι Foo Fighters, φίλοι του Χόκινς και ο γιος του, Σέιν.