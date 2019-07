Οι Allah-Las έρχονται στην Ελλάδα

Τρία χρόνια πέρασαν από την τελευταία εμφάνιση στη χώρα μας των αγαπημένων του ελληνικού κοινού Allah-Las και επιτέλους επιστρέφουν, κυνηγώντας το επόμενο κύμα!



Οι δύο συναυλίες τους, στην Αθήνα την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου στο Fuzz Club και στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου στο Principal Club Theater υπόσχονται δύο vintage pop, ευδαιμονικές βραδιές με πολλά νέα τραγούδια αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα, με πλουμιστά πουκάμισα και σανίδες του surf να ξεπηδούν από τη σκηνή!





Η συναυλιακή επιστροφή των Allah-Las στην Ελλάδα μόνο τυχαία δεν είναι... από τη μια, η χώρα μας φιγουράρει στην πρώτη δεκάδα των facebook likes, στην επίσημη σελίδα του γκρουπ και από την άλλη, κάθε φορά που έχουν έτοιμο καινούργιο δίσκο, έρχονται για να τον παρουσιάσουν και εδώ - έτσι για το ritual.

Η σχέση αγάπης με το ελληνικό κοινό δημιουργήθηκε με το τραγούδι - σταθμό στην καριέρα τους, Tell Me (What's On Your Mind), από το πρώτο τους ομότιτλο άλμπουμ και συνεχίστηκε με το δεύτερο album Worship The Sun αλλά και με τις live εμφανίσεις.



Απομεινάρια μίας άλλης Sunset Trip ακτής, με χρυσό μαύρισμα και κοσμικές εμφανίσεις στις παραλίες της Νότιας Καλιφόρνια, κατάφεραν να απομακρυνθούν από το νοσταλγικό κιτς και να προσθέσουν στο ψυχεδελικό μωσαϊκό τους στοιχεία από Byrds, Love και Kinks.



Ακόμα και η ιστορία τους είναι σαν βγαλμένη από την ταινία High Fidelity, με τα τρία από τα τέσσερα μέλη του γκρουπ να γνωρίζονται στο θρυλικό δισκάδικο Amoeba στην Sunset Boulevard, γεγονός που όχι μόνο τους διαμόρφωσε ως μπάντα, αλλά τους έσπρωξε και στα υπόγεια της γειτονιάς για να γρατζουνήσουν τα πρώτα τους ακόρντα.

Στα δύο πρώτα τους σινγκλάκια («Catamaran», «Long Journey») που βγήκαν το 2011, παραγωγή έκανε ο φίλος και συμμαθητής τους, Nick Waterhouse. Μαζί συνέχισαν και το 2012 βγάζοντας ένα ακόμη δισκάκι, που στη μία του πλευρά είχε το «Tell Me What's on Your Mind» - τραγούδι που τελικά τους καθιέρωσε - και στην άλλη πλευρά του φλιπ το «Sacred Sands».



Το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο το όνομα τους, κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου, με παραγωγό πάντα τον Waterhouse και περιείχε όλα τα κομμάτια που είχαν κυκλοφορήσει προηγουμένως, καθώς και εννιά καινούργια. Έκαναν περιοδεία και μετά, πάντα με τη χαλαρή διάθεση που τους χαρακτηρίζει, ξαναμπήκαν στο στούντιο για να γράψουν το δεύτερο άλμπουμ τους. Το Worship the Sun που κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2014.



Για το τρίτο τους άλμπουμ αποφάσισαν να δουλέψουν στο θρυλικά στούντιο Valentine Recording Studios - εκεί παλιά έγραφαν οι Beach Boys και ο Stan Kenton - και που μόλις είχαν ανακαινιστεί. Το Calico Review κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2016. Την επόμενη χρονιά οι Allah-Las κυκλοφόρησαν το πρώτο από μία σειρά EP με διασκευές, το Covers, Vol. 1 - φόρο τιμής στους καλλιτέχνες που έχουν επηρεάσει την μπάντα. Τέσσερα τραγούδια περιλαμβάνονται στο EP: το Fish On The Sand του George Harrison, το Hard On Love των Television από τη μία πλευρά και το J.O. Eleven των Further και το The Earth Won't Hold Me της Kathy Heideman από την άλλη.



Η μουσική των Allah-Las σερφάρει - όπως και οι ίδιοι - μεταξύ West Coast garage rock ήχων, latin κρουστών, ηλεκτρικών folk καταβολών και vintage pop αισθητικής. Με πλούσιους ψυχεδελικούς χρωματισμούς και διαχρονικό ήχο που παραπέμπει στην εποχή των beatniks, των surfers και της νομαδικής ζωής.



Προπώληση εισιτηρίων:



Έχει ήδη ξεκινήσει στο δίκτυο της viva!

Επωφεληθείτε από την προσφορά των early bird εισιτηρίων!



Τιμές εισιτηρίων



Αθήνα

Early bird: 20 ευρώ



Μετά την εξάντληση των early bird, η τιμή προπώλησης θα διαμορφωθεί στα 24 ευρώ



Στο ταμείο η τιμή θα είναι 26 ευρώ

Θεσσαλονίκη

Early bird: 17 ευρώ μετά την εξάντληση των early bird, η τιμή προπώλησης θα διαμορφωθεί στα 20 ευρώ



Στο ταμείο η τιμή θα είναι 23 ευρώ