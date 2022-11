Η Αντέλ θα εμφανιστεί την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Λας Βέγκας

Μετά την επιστροφή της στο Λας Βέγκας και συγκεκριμένα στη σκηνή του «Caesars Palace» η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια Αντέλ, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα είναι εκεί. Συγκεκριμένα έγραψε στη λεζάντα: «Η παραμονή της Πρωτοχρονιάς ήταν πάντα μια απογοήτευση για μένα, πάντα καταλήγω να την περνάω μέσα σ΄ ένα αυτοκίνητο στον δρόμο πηγαίνοντας! Αλλά όχι φέτος! Θα καλέσω το 2023 στη σκηνή!!».

Σύμφωνα με το Hello το κοινό της επιφύλασσε θερμή υποδοχή κατά την πρώτη της εμφάνιση στη σκηνή του «Colosseum». Ντυμένη με ένα εντυπωσιακό μαύρο βελούδινο φόρεμα με περίτεχνες χρυσές λεπτομέρειες και μακριά ουρά η Αντέλ ερμήνευσε τις μεγάλες της επιτυχίες όπως το Hello, το Hometown Glory και το Skyfall με ένα κοινό να χειροκροτεί όρθιο.

Ανάμεσα στους θεατές, βρισκόταν ο αγαπημένος της Ριτς Πολ μαζί με τον 10χρονο γιο της, Άντζελο.

Πολλά στιγμιότυπα και βίντεο από τη χθεσινή βραδιά έκαναν την εμφάνισή τους στο Twitter. Ένας χρήστης κατάφερε να απαθανατίσει τη σταρ, τη στιγμή που δίνει ένα φευγαλέο φιλί στον σύντροφό της.

Adele kissing Rich Paul and her son during the ‘When We Were Young’ performance! #WeekendsWithAdele pic.twitter.com/KLxnLQyxLN