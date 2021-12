Η Αντέλ επιστρέφει στα ζωντανά σόου, το 2022 στο Λας Βέγκας

Μια σειρά συναυλιών στο Λας Βέγκας, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο, ανακοίνωσε η Adele. Πρόκειται για τις πρώτες της ζωντανές εμφανίσεις από το 2017.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια θα πραγματοποιεί δύο σόου κάθε Σαββατοκύριακο από την 21η Ιανουαρίου έως τις 16 Απριλίου στο ξενοδοχείο Caesars Palace.

«Θα σας δω στο Caesars στο Βέγκας», έγραψε η ερμηνεύτρια στο Twitter, ανακοινώνοντας τα σόου "Weekends with Adele".

See you at Caesars in Vegasss ✨ pic.twitter.com/VngaofduHQ