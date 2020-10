Οι Arctic Monkeys θα κυκλοφορήσουν σε άλμπουμ τη συναυλία τους στο Royal AlbertHall

Οι Arctic Monkeys κυκλοφορούν μια ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας τους στο Royal AlbertHall το 2018 τα έσοδα από την οποία διατέθηκαν στο War Child UK.



Η ροκ μπάντα που σχηματίστηκε στο Σέφιλντ εμφανίστηκε στο Λονδίνο στις 7 Ιουνίου 2018, στην αρχή της περιοδείας τους Tranquility Base Hotel + Casino.



«Στις 7 Ιουνίου 2018 δώσαμε μια πολύ ξεχωριστή συναυλία στο Royal Albert Hall του Λονδίνου», αναφέρει η μπάντα σε ανακοίνωση.



«Όλα τα έσοδα από εκείνη την αξέχαστη νύχτα δωρίστηκαν στο War Child UK για την υποστήριξη του ζωτικού έργου που επιτελεί για την προστασία, την εκπαίδευση και την επανένταξη παιδιών που έχουν βιώσει το τραύμα της σύγκρουσης και τη φρίκη του πολέμου» επισημαίνουν οι Arctic Monkeys.



«Η κατάσταση που ήταν κακή το 2018 είναι τώρα απελπιστική και αυτά τα παιδιά και οι οικογένειές τους χρειάζονται τη βοήθειά μας περισσότερο από ποτέ. Για να επιτρέψουμε στο War Child UK να μειώσει το έλλειμμα χρηματοδότησης και να συνεχίσει το πολύτιμο έργο του, είμαστε στην ευχάριστη θέση να κυκλοφορήσουμε ένα live άλμπουμ, που ηχογραφήθηκε εκείνο το βράδυ στο The Royal Albert Hall» διευκρινίζουν.



Τα έσοδα από το άλμπουμ θα μεταφερθούν απευθείας στην ανθρωπιστική οργάνωση, η οποία είναι αντιμέτωπη με έλλειμμα δύο εκατομμυρίων αγγλικών λιρών που προκλήθηκε από τον αντίκτυπο της πανδημίας της Covid-19.



Το «Arctic Monkeys - Live At The Royal Albert Hall» θα είναι διαθέσιμο σε διπλό δίσκο βινυλίου, διπλό CD και σε πλατφόρμες streaming στις 4 Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ