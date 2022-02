Οι Beck και Lizzo κεντρικοί ομιλητές στο φεστιβάλ SXSW 2022

Οι τραγουδιστές Beck και Lizzo είναι μεταξύ των κεντρικών ομιλητών στη φετινή έκδοση του South by Southwest (SXSW) της ετήσιας διοργάνωσης στο Ώστιν του Τέξας, αφιερωμένης στις καινούριες ενδιαφέρουσες ταινίες, σε μουσικούς καλλιτέχνες και μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Οι δύο καλλιτέχνες είναι στη λίστα των ομιλητών μαζί με τον συγγραφέα Νιλ Στίβενσον, τη Σελίν Τρικάρ σκηνοθέτρια VR και ιδρύτρια της Lucid Dreams Productions, εταιρείας παραγωγής που ειδικεύεται στις νέες τεχνολογίες, την Αλέξις ΜαΓκιλ Τζόνσον, CEO του οργανισμού Planned Parenthood, που παρέχει φροντίδα αναπαραγωγικής υγείας και τον ιδρυτή της Brentwood Growth Partners, Ρέτζι Φις-Εμέ.

Σε ενότητες του Φεστιβάλ θα μιλήσουν μεταξύ άλλων οι ηθοποιοί Ίθαν Χοκ, Ρασίντα Τζόουνς, Μπομπ Όντεκερκ και ο παρουσιαστής δελτίου καιρού Αλ Ρόκερ.

Το SXSW 2022 θα διεξαχθεί από τις 14 έως τις 20 Μαρτίου με φυσική παρουσία. Το Συνέδριο και Φεστιβάλ Καινοτομίας που συνδυάζει μουσική, κινηματογράφο και διαδραστικά μέσα ακυρώθηκε το 2020 και το 2021 διοργανώθηκε ψηφιακά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Οι καλλιτέχνες που πρόκειται να εμφανιστούν στη φετινή διοργάνση είναι οι Wet Leg, Big Joanie, Pom Pom Squad, Pillow Queens, Yard Act, Horsegirl και άλλοι.

Μεταξύ των ταινιών που θα κάνουν πρεμιέρα στο Φεστιβάλ περιλαμβάνονται ντοκιμαντέρ για τον αείμνηστο XXXTentacion με τίτλο «Look At Me!» και το «Anonymous Club», το οποίο ακολουθεί την τραγουδίστρια Κόρτνεϊ Μπάρνετ στην περιοδεία της για την προώθηση του άλμπουμ της «Tell Me How You Really Feel» του 2018.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ