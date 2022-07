Η Benee, το είδωλο της pop, εξομολογείται

Λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη του εγκλεισμού λόγω της πανδημίας, το «Supalonely» της 22χρονης τραγουδοποιού Benee από τη Νέα Ζηλανδία ήταν από τα πρώτα alternative pop τραγούδια που έλαμψαν στο TikTok, με διασημότητες όπως οι Charli D'Amelio, Emma Chamberlain, Emily Ratajkowski και Jennifer Lopez να χορεύουν στους ρυθμούς του ενώ ήταν εγκλωβισμένες στα σπίτια τους. Σε μικρό χρονικό διάστημα, από ανώνυμη καλλιτέχνις, η Benee έγινε είδωλο της pop για την Gen Z. Προσφάτως, έδωσε συνέντευξη στο Dazed, μιλώντας για τα πάντα.

Για το με επτά τραγούδια EP, με τίτλο Lychee, το οποίο κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάρτιο, λέει: «Έμπνευση για αυτόν τον δίσκο ήταν οι σκέψεις που πάντα χοροπηδούν στο μυαλό μου· βρίσκω ότι είναι δύσκολο να το κλείσω! Πέρασα πολύ καιρό μόνη μου, σκεφτόμενη τους φίλους μου, τις σχέσεις και το μέρος σε αυτόν τον τρελό ανάκατο κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε». Έχοντας διανύσει μεγάλη απόσταση από το ντεμπούτο της του 2020, η Benee επικεντρώνεται πλέον στον δικό της ήχο και τραγούδια.

Στο «Doesn't Matter», το κύριο τραγούδι στο Lychee, η Benee ανοίγεται για τις ανησυχίες που είναι ενσωματωμένες στη ζωή της Gen Z· « Why are you scared of these things? / How do I even explain / Hide under a pillow / Something’s at the window» τραγουδά.

