Η Bonnie Tyler και ο Chris Norman σε μια μοναδική συναυλία στον λόφο της Σάνης

Το περασμένο Σάββατο 22 Ιουλίου, μία σκηνική συνάντηση της ποπ και της ροκ μουσικής, μία σπάνια διπλή back to back συναυλία έγινε ο λόγος να πλημμυρίσει κυριολεκτικά ο μαγευτικός λόφος του Sani Festival στο Sani Resort στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, από ένα κοινό γοητευτικά πολύχρωμο και πολυσυλλεκτικό. Θεατές κάθε προέλευσης, αψηφώντας τον καύσωνα -βοήθησε και το δροσερό αεράκι – γέμισαν ασφυκτικά καθίσματα και κερκίδες, ξάπλωσαν νωχελικά στο γρασίδι της πλαγιάς κι όλοι μαζί κουνήθηκαν ρυθμικά μπροστά στο stage του Sani Hill.

Ηθικοί αυτουργοί δύο ζωντανοί θρύλοι της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Πρώτη κατά σειρά εμφάνισης η διάσημη pop star Bonnie Tyler με τη χαρακτηριστική γρέζα φωνή, τον εκρηκτικό ρυθμό και σκηνική παρουσία, τις τεράστιες επιτυχίες με τις απανωτές πρώτες θέσεις στα charts, τα εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων και τα δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube. Ξεσήκωσε το κοινό από την πρώτη στιγμή με τα αλησμόνητα I Need a Hero, Lost in France, It’s a Heartache. Δίνοντας το σύνθημα σε μία τεράστια χορωδία εκατοντάδων θεατών με ένα άψογα Ελληνοπρεπές «δικό σας». Κι αμέσως μετά ένας από τους αυθεντικότερους rocker όλων των εποχών, ο πρώην frontman του φημισμένου συγκροτήματος Smokie, ο σπουδαίος rockstar Chris Norman, πήρε τη σκυτάλη απογειώνοντας κυριολεκτικά τη βραδιά με εξίσου αξεπέραστα και διαχρονικά ακούσματα όπως τα I’ll meet you at Midnight, Living next door to Alice, No arms can ever hold you, Midnight Lady.

Για πρώτη φορά στο Sani Festival η ποπ και η ροκ μουσική συνυπήρξαν και συναναστράφηκαν επί σκηνής τόσο αρμονικά, διαδεχόμενη η μία την άλλη, γεμίζοντας το Sani Hill με ηλεκτρικούς ήχους και αφήνοντας όλους εμάς με ηλεκτρισμένες αναμνήσεις. Οι σκηνές λατρείας καθ’ όλη τη διάρκεια του show, τα ουρλιαχτά και τα σπρωξίματα στο τέλος για ένα αυτόγραφο, ένα άγγιγμα ή έστω ένα βλέμμα, η προσφορά δώρων και το κυνηγητό στα αυτοκίνητα που μετέφεραν τους καλλιτέχνες απλά τόνιζαν και μας θύμισαν πως ναι, εδώ πρόκειται για δύο πραγματικούς μύθους, για δύο αληθινούς superstars.

Η επόμενη εκδήλωση του Sani Festival θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Ιουλίου όπου θα απολαύσουμε ένα μεγαλειώδες κοντσέρτο με τη μοναδική Sarah Brightman αποκαλύπτοντας την άλλη όψη των big events.

BIG EVENT | Σάββατο 29 Ιουλίου Sarah Brightman Athens Philarmonia Orchestra Μικτή Χορωδία Θεσσαλονίκης Μια παγκόσμια καλλιτέχνιδα, ένα μουσικό είδωλο, μια σπουδαία ηθοποιός με μεγάλο ανθρωπιστικό έργο, η Sarah Brightman, θα πραγματοποιήσει μια μοναδική εμφάνιση το Σάββατο 29 Ιουλίου στο Sani Festival. Η διεθνής σούπερ σταρ, η σοπράνο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κόσμο θα δώσει μια μοναδική συναυλία στο λόφο της Σάνης, στο Sani Resort στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, συνοδευόμενη από ορχήστρα και χορωδία, για να μας χαρίσει μια αξέχαστη μουσική εμπειρία.

Η Brightman πρωτοστάτησε στο κίνημα της κλασικής crossover μουσικής και είναι γνωστή για τη φωνητική της έκταση που ξεπερνά τις 3 οκτάβες. Η Sarah είναι η μόνη καλλιτέχνης που έχει κατακτήσει ταυτόχρονα την κορυφή των charts χορού, κλασικής και κλασικής crossover μουσικής του Billboard. Η φωνή της έχει ηχήσει σε εμβληματικά θέατρα, αρένες, καθεδρικούς ναούς, μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ολυμπιακά στάδια, ζωντανεύοντας μερικές από τις πιο όμορφες μουσικές του κόσμου. Έχει ερμηνεύσει δύο φορές τον ύμνο των Ολυμπιακών Αγώνων τόσο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης το 1992 όσο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2006, τα οποία μεταδόθηκαν τηλεοπτικά σε πάνω από 5 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως ενώ το 2022 ηχογράφησε τη νέα εκδοχή του Εθνικού Ύμνου του Ηνωμένου Βασιλείου για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Το έργο της Sarah υπερβαίνει κάθε συγκεκριμένο μουσικό είδος, συνθέτοντας πολλές επιρροές και εμπνεύσεις σε έναν μοναδικό ήχο και όραμα. Σήμερα, συγκεντρώνοντας πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams παγκοσμίως, παραμένει μεταξύ των πιο σημαντικών ερμηνευτών στον κόσμο, με παγκόσμιες πωλήσεις πολλών εκατομμυρίων και έχοντας λάβει περισσότερα από 180 χρυσά και πλατινένια βραβεία σε περισσότερες από 40 χώρες. Η Brightman έχει αναγνωριστεί για την εξαιρετική της συνεισφορά στη μουσική και το θέατρο με ένα «αστέρι» στο παγκοσμίου φήμης Walk of Fame του Χόλιγουντ καθώς και με την αναγόρευσή της σε Επίτιμο Διδάκτορα των Τεχνών. Στη σπουδαία καριέρα της, εκτός από κορυφαίες συνεργασίες, όπως αυτές με τον Andrea Bocelli και τον Jose Carreras, η Sarah ερμήνευσε τον ρόλο της Christine Daaé στο παγκοσμίου φήμης “Φάντασμα της Όπερας” τόσο στις σκηνές του West End όσο και του Broadway. Κατά τη διάρκεια της σπουδαίας καριέρας της, η Sarah Brightman έχει να επιδείξει σημαντική φιλανθρωπική και ανθρωπιστική δράση. Το 2012 ορίστηκε Πρέσβειρα της UNESCO για την Ειρήνη και το 2021 ανανέωσε τη δέσμευσή της ως Πρέσβειρα της UNESCO για την υποστήριξη του βιώσιμου τουρισμού.