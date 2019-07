Οι BTS ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη UNICEF για τον τερματισμό της σχολικής βίας

Οι σούπερ σταρ της K-pop, BTS, ενώνουν τις δυνάμεις τους με την UNICEF ζητώντας από τους νέους να σταματήσουν τη βία μέσα και γύρω από τα σχολεία.



Με ένα βίντεο το boy band από τη Νότια Κορέα τιμά τη Διεθνή Ημέρα Φιλίας του ΟΗΕ (International Day of Friendship) που καθιερώθηκε το 2011 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του διεθνούς οργανισμού και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 30 Ιουλίου.



Στο βίντεο το γκρουπ τραγουδά το «Answer: Love Myself» και εμφανίζονται εικόνες παιδιών που πέφτουν θύματα σχολικού εκφοβισμού και ξεπερνούν την επίδειξη βίας.



«Η καμπάνια μας LOVE MYSELF έχει στόχο να ενθαρρύνει κάθε νεαρό άτομο να βρει την αγάπη μέσα από τον εαυτό του και να διαδώσει αυτήν την αγάπη στους άλλους" αναφέρουν οι BTS σε δήλωσή τους. "Θέλουμε όλοι να συμμετάσχουν στον τερματισμό της βίας μοιράζοντας αγάπη και καλοσύνη».



Μέχρι στιγμής, η εκστρατεία LOVE MYSELF βοήθησε να συγκεντρωθούν περισσότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια για τη δράση #ENDviolence against children της UNICEF.



«Τα παιδιά και οι νέοι μας λένε ξανά και ξανά ότι η συμπεριφορά με καλοσύνη και σεβασμό τους βοηθά να αισθάνονται ασφαλείς μέσα και γύρω από το σχολείο» δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια της UNICEF, Ενριέτα Φορ.



«Κάθε μέρα οι μαθητές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα φάσμα βίαιων πράξεων, από τον σχολικό εκφοβισμό και τις σωματικές επιθέσεις έως την σωματική τιμωρία, τη σεξουαλική επίθεση και την παρενόχληση στο διαδίκτυο. Με το να είναι ευγενικοί, τα παιδιά και οι νέοι μπορούν να δείξουν την υποστήριξή τους ο ένας στον άλλο και να λαμπρύνουν την ημέρα κάποιου. Είμαστε ευγνώμονες στους BTS για τη συνεχή δέσμευσή τους να διασφαλίσουν ότι κανένα παιδί δεν θα φοβάται να πάει στο σχολείο» τόνισε.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ