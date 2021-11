Οι BTS μεγάλοι νικητές των Ευρωπαϊκών Μουσικών Βραβείων του MTV

Οι BTS, Εντ Σίραν και Yungblud ήταν μεταξύ των μεγάλων νικητών στην τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Μουσικών Βραβείων του MTV (2021 MTV EMAs), στη Βουδαπέστη.



Η γιορτή της μουσικής πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία για πρώτη φορά από το 2019, το βράδυ της Κυριακής στην ουγγρική πρωτεύουσα, με παρουσιάστρια τη ράπερ Saweetie.



Η τελετή απονομής των MTV EMAs 2021 διοργανώθηκε στη Βουδαπέστη, στο Papp László Sportaréna σε ένδειξη υποστήριξης της κοινότητας LGBTQ+ λόγω και της πρόσφατης νομοθεσίας κατά των μελών της που υιοθετήθηκε στην Ουγγαρία.



Οι μεγαλύτεροι νικητές της βραδιάς ήταν οι BTS, οι οποίοι κέρδισαν τα βραβεία στις κατηγορίες Καλύτερος Καλλιτέχνης της Ποπ, Καλύτερου Συγκροτήματος, Καλύτερου K-Pop Συγκροτήματος και Φανατικότερων Θαυμαστών.



Ο Εντ Σίραν κέρδισε βραβεία στις κατηγορίες Καλύτερος Καλλιτέχνης και Καλύτερο Τραγούδι ("Bad Habits").

Το βραβείο Καλύτερου Καλλιτέχνη της Ροκ κέρδισαν οι νικητές της Eurovision Måneskin και το Καλύτερου Καλλιτέχνη Εναλλακτικής Μουσικής ο Yungblud.



Στην ομιλία του, ο Yungblud, ο οποίος, όπως και Έντ Σίραν τραγούδησε κατά τη διάρκεια της τελετής είπε: «Αν είσαι εκεί έξω και νιώθεις ότι δεν μπορείς να είσαι αυτός που είσαι - μπορείς να το κάνεις. Συνέχισε να παλεύεις, συνέχισε να είσαι απίθανος».



Πέντε ακτιβιστές για τα δικαιώματα του LGBTQ κινήματος έλαβαν το βραβείο Γενιάς Αλλαγής.

«Αυτό που τους ενώνει είναι μια απίστευτη αίσθηση θάρρους και μια αποφασιστικότητα να υπηρετήσουν τις κοινότητές τους» δήλωσε ο Ματ Μπερντ, εκτελεστικός διευθυντής. «Μαζί, συνδυάζουν δύναμη, αγάπη και ταπεινότητα και αντιπροσωπεύουν τους καλύτερους του παγκόσμιου κινήματος LGBTQ» πρόσθεσε.

Αναλυτικά οι νικητές της τελετής απονομής των MTV EMAs 2021:

Καλύτερος Καλλιτέχνης

Εντ Σίραν

Καλύτερος Ποπ Καλλιτέχνης

BTS

Καλύτερο Τραγούδι

Ed Sheeran - Bad Habits

Καλύτερο Μουσικό Βίντεο

Lil Nas X -- Montero (Call Me By Your Name)

Καλύτερη Συνεργασία

Doja Cat Featuring SZA -- Kiss Me More

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης

Saweetie

Καλύτερος Καλλιτέχνης Ηλεκτρονικής Μουσικής

David Guetta

Καλύτερος Ροκ Καλλιτέχνης

Måneskin

Καλύτερος Καλλιτέχνης Εναλλακτικής Μουσικής

Yungblud

Καλύτερος Λάτιν Καλλιτέχνης

Maluma

Καλύτερος Hip-Hop Καλλιτέχνης

Nicki Minaj

Καλύτερος K-Pop Καλλιτέχνης

BTS

Καλύτερο Συγκρότημα

BTS

Καλύτερος Καλλιτέχνης του του MTV Push

Olivia Rodrigo

Καλλιτέχνης με τους Φανατικότερους Θαυμαστές

BTS

Μουσικό Βίντεο για Καλό Σκοπό

Billie Eilish -- Your Power

Καλύτερος Καλλιτέχνης από τις ΗΠΑ

Taylor Swift

Βραβείο Γενιάς Αλλαγής:

Amir Ashour, Matthew Blaise, Sage Dolan-Sandrino, Erika Hilton και Viktória Radványi

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ