Η Cardi B εκτόξευσε το μικρόφωνό της σε μια γυναίκα που της πέταξε αναψυκτικό

Οφθαλμόν αντί οφθαλμού και μικρόφωνο αντί αναψυκτικού. Όταν μια γυναίκα εκτόξευσε ένα υγρό εναντίον της, κατά τη διάρκεια της συναυλίας της, η γνωστή ράπερ Cardi B δεν δίστασε καθόλου: ανταπάντησε από σκηνής, πετώντας της το μικρόφωνό της, όπως δείχνουν τα βίντεο που κυκλοφορούν σήμερα σε πολλούς ιστότοπους.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και στιχουργός είναι η τελευταία στη σειρά καλλιτέχνιδα που δέχεται τέτοια επίθεση. Πρόσφατα η Μπίμπι Ρέξα δέχτηκε ένα κινητό τηλέφωνο στο πρόσωπο σε μια συναυλία στη Νέα Υόρκη, ενώ κάποιος άλλος εκτόξευσε ένα σακουλάκι που περιείχε τις στάχτες της ίδιας της μητέρας του στη σκηνή όπου εμφανιζόταν η Pink, στο Λονδίνο.

Cardi B throws her microphone at an audience member who threw a drink at her 👀 pic.twitter.com/fKmFLFGzKw