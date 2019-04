Οι Charms επιστρέφουν στη Σφίγγα

Oι Charms, μία από τις ιστορικές μπάντες του ελληνικού ροκ της δεκαετίας του ’60, επιστρέφουν στη σκηνή της Σφίγγας για μία και μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Μαΐου, γεμάτοι όρεξη και κέφι!

Οι Charms θα παρουσιάσουν το «Rock Back the 60's Concert», μια συναυλία με γνωστά rock και rock n’ roll ακούσματα και φυσικά τις διασημότερες επιτυχίες τους που σφράγισαν μια ολόκληρη εποχή. Στόχος είναι να γίνει μια μουσική αναδρομή στην εποχή που νοσταλγούν οι μεγαλύτεροι και αγαπούν με πάθος οι νεότεροι, αλλά και να δείξουν ότι η μουσική δεν έχει ηλικία, αντίθετα μένει για πάντα ζωντανή μέσα από τα συναισθήματα και τις συγκινήσεις που προκαλεί.

Καλεσμένη τους η Tεreza, η οποία επιστρέφει από τη Νέα Υόρκη, με το νέο της single,

«Buzy Woman». H μοναδική performer, θα μας χαρίσει αξέχαστες επιτυχίες της,

όπως το περίφημο, «Fly Me To The Moon» που τόσο αγαπάμε, και το διαχρονικό «Κυπελλάκι» με τη χαρακτηριστική φωνή της.

Οι Charms ιδρύθηκαν το 1964 και κυκλοφόρησαν 3 LP δίσκους που φιγουράρισαν στις πρώτες θέσεις των charts της εποχής για εβδομάδες. Οι δίσκοι τους αναβίωσαν πολλές φορές, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ τα τραγούδια τους έχουν συμπεριληφθεί στις σημαντικότερες συλλογές του ελληνικού ροκ. Μερικές από τις σπουδαιότερες επιτυχίες τους είναι τα τραγούδια: "Τρελοκόριτσο", "Έλα πάλι Έλα", "Έξω από τον Κόσμο", "Γλυκιά Αγαπημένη" κ.ά.



Το σημερινό group απαρτίζεται από τα ιδρυτικά μέλη Γιώργο Στρατή (drums – κρουστά), Τέρη Ιερεμία (πλήκτρα – τραγούδι), Κώστα Νικολόπουλο (κιθάρα) και το νέο μέλος Γιάννη Σαρόγλου (μπάσο – τραγούδι) που αντικαθιστά τον αξέχαστο Μάικ Ροζάκη ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το 2009.



Μουσική σκηνή Σφίγγα



Ακαδημίας και Ζωοδόχου Πηγής



(είσοδος στον πεζόδρομο Κιάφας 13)



Τηλέφωνο κρατήσεων: 2114096149, 6987844845



sfigamusic@gmail.com



Ώρα έναρξης: 22.30



Τιμή εισόδου στο μπαρ: 12 ευρώ με μπίρα ή κρασί.