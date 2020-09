Οι Cubaneros παρουσιάζουν τον νέο τους δίσκο

Οι Cubaneros, με περισσότερους ακροατές στο Μεξικό και την Αργεντινή απ’ ό,τι στην Ελλάδα και σχεδόν 30 εκατομμύρια θεάσεις στο YouTube, έρχονται από την Αχαΐα, για να ταράξουν τα παγκόσμια δισκογραφικά νερά με τον δικό τους τρόπο ή, όπως το λένε οι ίδιοι, «A Mi Manera»!

Ποιος θα περίμενε ότι από την καρδιά της Πάτρας θα προέκυπτε ένα Ελληνοκουβανικό συγκρότημα με παγκόσμια απήχηση; Ο μουσικός Πάνος Παναγόπουλος και οι τραγουδίστριες Anaisa Vega Castillo και Indhira Xiques όχι μόνο το περίμεναν, αλλά το σχεδίασαν και το προσδοκούσαν, όταν το 2015 δημιούργησαν τους Cubaneros.

Η Anaisa Vega Castillo μεγάλωσε σε ένα χωριό της Κούβας, το Melena del Sur. Η ίδια από μικρή ήξερε ότι ήθελε να τραγουδάει, έχοντας τη θεία της ως την πρώτη της θαυμάστρια. Σύντομα έγινε η φωνή που θα άκουγε κανείς σε κάθε τοπική εκδήλωση. Για να καλλιεργήσει το ταλέντο της, ξεκίνησε από νωρίς μαθήματα φωνητικής και αργότερα έγινε η ίδια δασκάλα στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Ο έρωτας που χτύπησε την πόρτα της Anaisa είχε το πρόσωπο ενός ταξιδιώτη με ελληνική υπηκοότητα. Έτσι, σύντομα διέσχισαν μαζί τον Ατλαντικό, για να εγκατασταθούν στην Πάτρα το 2011.





Σε ένα ταξίδι πίσω στην Κούβα, για να επισκεφθεί την οικογένεια της, η Anaisa γνώρισε στην Ελληνική Πρεσβεία την Indhira Xiques. H Indhira, γεννημένη και μεγαλωμένη στην Αβάνα, φαγκοτίστα μουσικός, φοιτήτρια Καλών Τεχνών και Κοινωνικών Επιστημών, γνώρισε και αυτή τον έρωτα στα μάτια ενός Έλληνα. Η μοίρα την έφερε στην Πάτρα, όπου έπειτα από αρκετά παιχνίδια της τύχης τα δύο κορίτσια έγιναν κολλητές φίλες, ενώ οι ίδιες αλληλοχαρακτηρίζονται ως οικογένεια.





Η Anaisa συνάντησε τον Πάνο Παναγόπουλο στο πατρινό συναυλιακό στέκι «Jamon», όπου του εξέφρασε την ιδέα που είχε συνεπάρει το μυαλό της σχετικά με τη δημιουργία μιας διαφορετικής Latin μπάντας. Ο Πάνος, μουσικός, συνθέτης, στιχουργός, συγγραφέας, πολυπράγμων και αεικίνητος, ήταν ο ιδανικός άνθρωπος για να βάλει μπροστά το σχέδιό της. Μετά από διάφορες αλλαγές στο σχήμα και στο πρόγραμμα του group, το όνειρο τους είχε ξεκινήσει να παίρνει ζωή.





Η μουσική πορεία του συγκροτήματος

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι Cubaneros με αυτή τη σύνθεση κατάφεραν το αδιανόητο. Έκαναν παγκόσμια επιτυχία με τη διασκευή του τραγουδιού «Lost On You», του οποίου η απήχηση ξεπέρασε τις 21.000.000 προβολές. Ακολούθησαν και άλλες επιτυχημένες διασκευές και δικά τους πρωτότυπα τραγούδια, καθώς η μπάντα άφηνε το μοναδικό της αποτύπωμα και ηχόχρωμα όπου ταξίδευε.



Δύο ακόμα σημαντικοί σταθμοί στην καλλιτεχνική τους πορεία ήταν η διασκευή του «Feeling Good» με τίτλο «Y Me Siento Bien» και τo ρυθμικό «Would I Lie». Το τραγούδι αυτό σήμανε την ένταξη του «ροκά» της παρέας και υποστηρικτή της μπάντας από την πρώτη ημέρα δημιουργίας της, Κωνσταντίνου Παναγόπουλου.



Ακολούθησαν αμέτρητες συναυλίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πιο αξιομνημόνευτες ήταν αυτές με τον «κύριο Despacito» Luis Fonsi στην Αγία Νάπα της Κύπρου και στο Salsafest της Veracruz στο Μεξικό μπροστά σε ένα πλήθος 60.000 ατόμων. Εκεί εμφανίστηκαν δίπλα σε παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνες, όπως οι Luis Enrique, Willie Colon, Oscar De Leon και Gilberto Santa Rosa. Εντύπωση τούς προκάλεσε ότι ο κόσμος όχι μόνο τους ήξερε, αλλά γνώριζε τα κομμάτια τους και τους αγαπούσε πραγματικά.



Οι δισκογραφικές δουλειές των Cubaneros

Ερχόμενοι στο 2020, οι Cubaneros κυκλοφορούν το single «You can leave your hat on». Μετά από από λίγους μήνες το πρώτο τους album με τίτλο A Mi Manera είναι πραγματικότητα. O τίτλος του δίσκου σημαίνει «Με τον τρόπο μου», και είναι μία έκφραση που χαρακτηρίζει την διαφορετικότητα στην μουσική προσέγγιση κάθε ενός μέλους της μπάντας. Το άλμπουμ περιέχει συνολικά 7 κομμάτια, 2 διασκευές και 5 δικές τους συνθέσεις, τα οποία ηχογραφήθηκαν στην πόλη της Πάτρας στα NoiseBox Studios.



Ο δίσκος ξεκινά με το «Delirio», ένα εκρηκτικό κομμάτι salsa, με την αισθησιακή φωνή της Anaisa Vega Castillo, ενώ το κομμάτι «Malisia» γεφυρώνει την cumbia με το ηλεκτρονικό beat. Ακολουθεί το «Baila Salsa Music», εμπνευσμένο από το κλασικό hit των ’70s «Play that funky music» των Wild Cherry. Το τραγούδι συνδυάζει την ενορχήστρωση του Πάνου Παναγόπουλου και ένα εκπληκτικό φινάλε σε Cha Cha Cha, που συνοδεύεται από το μαγικό σόλο του Μιχάλη Χασούρη στην τρομπέτα. Σειρά έχει το ομώνυμο κομμάτι του άλμπουμ «A mi manera», που αναδεικνύει το ταλέντο και την ιδιοσυγκρασία της Anaisa ως φωνής, αλλά και ως συνθέτριας. Παράλληλα, το τραγούδι γεφυρώνει το παραδοσιακό «Son Cubano» με την κλασική μουσική. Τέλος, στο διαχρονικό «You can leave your hat on», το οποίο περιέχει πινελιές από Timba και Urban Salsa, ακούγονται ο Πάνος στα φωνητικά, αλλά και τα μοναδικά solos στο τρομπόνι από τον Παναγιώτη Ζαφειρόπουλο.



Το εξώφυλλο του δίσκου δείχνει τους Cubaneros απόλυτα γυμνούς υπό το φως το ηλίου, με τα πρόσωπα τους στραμμένα σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Καθένας κοιτάει και την επόμενη χώρα που θα αγκαλιάσει τη μουσική τους. Είναι η ευχή του συγκροτήματος, αλλά και της εγχώριας latin κοινότητας και των πιστών οπαδών τους πως η επόμενη στη λίστα θα είναι η Ελλάδα. Vamos Cubaneros!



