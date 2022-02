Οι Daft Punk κυκλοφορούν νέα έκδοση του άλμπουμ «Homework» με αφορμή την 25η επέτειό του

Οι Daft Punk γιορτάζουν την 25η επέτειο από την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ τους, «Homework», κυκλοφορώντας μια ειδική deluxe έκδοση του.



Η ειδική έκδοση θα περιλαμβάνει νέα remix, εννέα από τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα στο παρελθόν στις υπηρεσίες streaming.



Περιλαμβάνει remix του «Around The World» των DJ Sneak, Todd Terry και Kenlou, καθώς και remix των «Revolution 909», «Burnin» και «Teachers».



Οι πρωτοπόροι της electro-pop θα διαθέσουν επίσης σε μετάδοση streaming στο Twitch, συναυλία τους από το 1997, στην οποία δεν φορούν τα σήμα-κατατεθέν κράνη τους.



Η συναυλία «Twitch of the Mayan 97» κινηματογραφήθηκε στο Mayan Theater στο Λος Άντζελες στις 17 Δεκεμβρίου του 1997 κατά τη διάρκεια της πρώτης τους περιοδείας «Daftendirektour».



Πριν από έναν χρόνο, στις 22 Φεβρουαρίου οι Daft Punk ανακοίνωσαν ότι βάζουν τέλος στη συνεργασία τους

Το γαλλικό ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής σχηματίστηκε το 1993 από τους Γκι-Μανουέλ ντε Ομέμ-Κριστό (Guy-Manuel de Homem-Christo ) και Τομά Μπανγκαλτέ (Thomas Bangalter).



Το άλμπουμ «Homework Digital Deluxe 25th Anniversary» θα κυκλοφορήσει και σε βινύλιο στις 15 Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ