Οι Deaf Radio ανάμεσα στους 9 φιναλίστ για τα HEMI Music Awards 2021!

Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, μαζί με τους ακόμα 9 εταίρους του HEMI (Hub for the Exchange of Music Innovation), ανακοινώνουν ότι οι Deaf Radio είναι το συγκρότημα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη 2η φάση των HEMI Music Awards (HMA)!

Μετρώντας ήδη μισό εκατομμύριο streams, οι Deaf Radio βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση των εφετινών βραβείων!

Οι Αθηναίοι alt-rockers, που από το 2015 που εμφανίστηκαν δεν έχουν σταματήσει να πρωτοστατούν στις συζητήσεις των φαν της underground σκηνής, μετρούν ήδη δύο πολύ-πολύ αξιόλογα albums στο ενεργητικό τους (Alarm – 2017 & Modern Panic – 2019), πάνω από μισό εκατομμύριο streams, ενώ κάθε τους live εμφάνιση αποτελεί μείζον συναυλιακό γεγονός, είναι αυτοί που βρίσκονται πλέον ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση των HMA 2021!

Μαζί με τους Deaf Radio, ακόμα 8 καλλιτέχνες και συγκροτήματα από 9 χώρες της Κεντρικής & Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όλοι τους πολύ ιδιαίτεροι και προερχόμενοι από μια μεγάλη γκάμα μουσικών ειδών.

Ξεκινάμε με τον τραγουδιστή και πλανόδιο μουσικό Thom Artway από την Τσεχία που συνδυάζει τον σύγχρονο ήχο με την κλασική τραγουδοποιία, το εκ Εσθονίας ορμώμενο δυναμικό electro-pop με σκανδιναβικές επιρροές τρίο I Wear* Experiment και τους Woodstock Barbie από την Ουγγαρία που «μπολιάζουν» vintage μπλουζ-ροκ μελωδίες, κιθαριστικά stoner γρατζουνίσματα και απαλούς soul ήχους. Τη Βόρεια Μακεδονία εκπροσωπεί η eclectic funky pop κολεκτίβα Funk Shui, τη Σερβία το θορυβώδες garage-rock τρίο με ένα από τα καλύτερα άλμπουμ που κυκλοφόρησαν στη χώρα το 2020, Dogs in Kavala, ενώ την Πολωνία το κουαρτέτο Izzy and the Black Trees με το ατμοσφαιρικό Americana μιξαρισμένο με post-punk ενέργεια. Και κλείνουμε με το φαινόμενο του ρουμανικού Youtube, Lucia, η οποία σημείωσε πρωτοφανή επιτυχία με τα αιθέρια φωνητικά της αλλά και με το εθιστικό κράμα pop/rock/disco/punk που μας παρουσιάζουν οι Koala Voice από τη Σλοβενία!

Οι συνολικά 9 φιναλίστ θα έχουν πλέον πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές δράσεις και εξατομικευμένο mentoring αναπτύσσοντας έτσι τις δεξιότητές τους στην επικοινωνία και στα οικονομικά, ώστε να είναι έτοιμοι για διεθνή καριέρα.

Παράλληλα, θα παρουσιάσουν ένα τραγούδι της επιλογής τους στο πλαίσιο του HMA Live Music Session, ενός online event που θα δώσει την ευκαιρία στο κοινό και στα μέλη της επιτροπής να τους ανακαλύψουν «ζωντανά» on stage!

Όλοι οι καλλιτέχνες θα παρουσιαστούν ακόμη στο συνεργαζόμενο event του HEMI Mastering the Music Business, ένα διεθνές συνέδριο και showcase festival που διεξάγεται στη Ρουμανία και θα σηματοδοτήσει τη μετάβαση στην τελευταία φάση των HEMI Music Awards 2021, τον Ιούνιο, με την επιλογή των 3 νικητών.

Οι 9 φιναλίστ των HMA επιλέχθηκαν μεταξύ των 27 υποψηφίων που συμμετείχαν στην πρώτη φάση της διοργάνωσης από τα 27 μέλη διεθνούς κριτικής επιτροπής, αναγνωρισμένους επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας, διοργανωτές φεστιβάλ, promoters, export-office managers, managers συναυλιακών χώρων και μουσικούς συντάκτες. Γνώρισέ τους όλους πατώντας εδώ!

Το HEMI Music Awards (HMA) είναι ένα talent program για καλλιτέχνες που θέλουν η μουσική τους να φτάσει σε νέες αγορές και κοινά, που αισθάνονται έτοιμοι να χτίσουν διεθνή καριέρα. Διοργανώνεται από το HEMI (Hub for the Exchange of Music Innovation), μία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στόχο έχει την παροχή υποστήριξης σε καλλιτέχνες και επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας που προέρχονται από τις 9 χώρες που συμμετέχουν στο HEMI: Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία και Σλοβενία.