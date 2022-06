Οι Elbow, η μικρή Αμάλ και χορωδία προσφύγων στη σκηνή του Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι

Οι Elbow ένωσαν τις φωνές τους με την Αμάλ, την τεράστια κούκλα με τη μορφή μικρής προσφυγοπούλας από τη Συρία και τη χορωδία προσφύγων Citizens of the World Refugee Choir στη Σκηνή Πυραμίδα (Pyramid Stage) στο Μουσικό Φεστιβά Γκλάστονμπερι στην Αγγλία.



Το ροκ συγκρότημα από το Μπέρι του Μάντσεστερ, τραγούδησε την επιτυχία του «One Day Like This» μαζί με τη μικρή Αμάλ -που σχεδιάστηκε για να τονίσει τα δεινά των παιδιών που αιτούνται άσυλο- και τα 50 μέλη της χορωδίας προσφύγων.





Η χορωδία ιδρύθηκε το 2015 ως απάντηση στην προσφυγική κρίση στη Συρία και τα μέλη της είναι από 30 χώρες.



Η Αμάλ ύψους 3,5 μέτρων έπειτα από περιοδεία στην Αγγλία αυτόν τον μήνα ανέβηκε στη σκηνή του Φεστιβάλ, κράτησε το χέρι του αρχηγού των Elbow, Γκάι Γκάρβεϊ και τραγούδησαν μαζί.



«Είμαστε τόσο ευγνώμονες στους Γκάι Γκάρβεϊ, Elbow και στο Γκλάστονμπερι» είπε η μουσική διευθύντρια της χορωδίας Μπέκι Ντελ στο PA.



«Ήταν υπέροχο που μοιραστήκαμε τη σκηνή με τη μικρή Αμάλ, η οποία κόβει την ανάσα και είναι απλά απίστευτο το ότι έχει περπατήσει από τη Συρία στη σκηνή του Γκλάστονμπερι και μοιραστήκαμε αυτήν την απίστευτα ξεχωριστή στιγμή μαζί της».



Η χορωδία αποτελείται σε ποσοστό 50/50 από πρόσφυγες και μη πρόσφυγες και αυτοαποκαλείται «φυλή του ουράνιου τόξου», σύμφωνα με την κ. Ντελ, επειδή «κανένα μέλος δεν μοιάζει με κάποιο άλλο».

Είπε ακόμη ότι η χορωδία ελπίζει να αλλάξει το αφήγημα γύρω από τους πρόσφυγες. Πολύ συχνά η ιστορία είναι ότι «φτωχοί πρόσφυγες» φεύγουν μακριά, ανέφερε.



«Θέλουμε να δείξουμε τους πρόσφυγες με διαφορετικό τρόπο. Είναι εκτοπισμένα ανθρώπινα όντα πρώτα και κύρια» δήλωσε η Μπέκι Ντελ στο PA.



Η Άννα Βρίζαν, η οποία κατάγεται από τη Μαριούπολη της Ουκρανίας πόλη που δέχτηκε σφοδρούς βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια της εισβολής της Ρωσίας, έφυγε από τη χώρα της στις αρχές Μαρτίου και είπε ότι «δεν θα ξεχάσει ποτέ» ότι βρέθηκε στη σκηνή του Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι.



«Δεν έχω λόγια, έχω μόνο συναισθήματα για να κλάψω και να φωνάξω - σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την εμπειρία, θα τη θυμάμαι για πάντα» είπε η 28χρονη από την Ουκρανία.



Τόνισε ότι η χορωδία δίνει τη δυνατότητα να «συναντηθούν σε ένα μέρος, άνθρωποι από διαφορετικές γωνιές του κόσμου».



«Δεν είχα ποτέ παρόμοια εμπειρία, τέτοια καλοσύνη, τέτοιο καλωσόρισμα, αυτό σε βοηθά να ξεχάσεις τα πάντα» σημείωσε.