Η Έλι Γκούλντινγκ τραγούδησε διαδικτυακά για τον πρώτο χορό νεόνυμφων

Η Αγγλίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, Έλι Γκούλντινγκ βοήθησε ένα ζευγάρι να γιορτάσει την ημέρα του γάμου του σε συνθήκες απομόνωσης.



Η Χέιλι Πίτμαν, η οποία εργάζεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS) και ο Χάρβι Σκέλτον δεν επέτρεψαν στους περιορισμούς λόγω της Covid-19 να τους εμποδίσουν και παντρεύτηκαν στο Μπρίστολ.

Η οικογένεια και οι φίλοι ήταν μαζί τους μέσω video chat για να γιορτάσουν τον γάμο και όλοι εξεπλάγησαν όταν είδαν την Έλι Γκούλντινγκ να τραγουδά για τον πρώτο χορό των νεόνυμφων.



H εταιρεία διοργάνωσης γάμων «For Better For Worse» αιφνιδίασε το ζευγάρι με την επιτυχία «Love Me Like You Do» της Έλι Γκούλντινγκ.



«Συγχαρητήρια Χάρβι και Χέιλι» είπε η τραγουδίστρια. «Είστε και οι δύο ήρωες και όλοι σας αγαπάμε» τόνισε.

Η εταιρεία συγκεντρώνει χρήματα με το #FBFWloveinlockdow και διοργάνωσε τον γάμο για να στρέψει την προσοχή στην καμπάνια που έχει στόχο τη στήριξη των NHS Charities Together, περισσότερες από 250 μη κερδοσκοπικές οργανώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο που βοηθούν νοσηλευτικά ιδρύματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ