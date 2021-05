Η επιστροφή της Imany με το Wonderful Life

Μετά τη μεγάλη επιτυχία των δύο πρώτων της album και των τραγουδιών You Will Never Know και Don't Be So Shy (που ξεπέρασαν το 1 δις streams), η Imany επιστρέφει με μια uptempo διασκευή του κλασικού Wonderful Life από το 1987.

Μέσα από τη δική της ματιά, όχι μόνο τονίζει τη μελαγχολία των στίχων αλλά παράλληλα δίνει και ένα θετικό μήνυμα, καλώντας μας να μείνουμε ενωμένοι. Ακριβώς ότι χρειαζόμαστε αυτή την εποχή.

Το τραγούδι θα περιλαμβάνεται σε ένα album διασκευών με τίτλο «Voodoo Cello» που θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο.

Ακούστε το τραγούδι: